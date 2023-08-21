Аэропорт Казани принял 4 рейса из-за ограничений в авиагаванях Москвы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский аэропорт принял региональные авиарейсы, которые временно не принимала Москва. Утром в понедельник на запасном аэродроме приземлились четыре самолета, следовавшие в столицу.

— 21 августа в период с 07.00 до 08.00 в связи с введенным временным режимом аэропорта Шереметьево Международный аэропорт «Казань» принял на запасной аэродром 4 рейса: из Орска, Челябинска и два рейса Екатеринбурга, — сообщила пресс-служба международного аэропорта Казани.

Утренний рейс из Екатеринбурга до Москвы выполнял «Аэрофлот», но вместо «Шереметьево» лайнер приземлился в столице Татарстана. Ему пришлось развернуться, когда самолет должен был начать снижение. Пилот объявил, что «все аэропорты Москвы закрыты».



Московский аэропорт «Домодедово» для обеспечения дополнительных мер безопасности вводил временные ограничения на прием и вылет самолетов с 06.26 мск, ограничения вводились и столичным аэропортом «Внуково» с 06.25 мск.



Как сообщает «РИА Новости», в «Домодедово» все ограничения на прием и вылет самолетов действовали до 08.30, сейчас аэропорт работает в штатном режиме. «Внуково» с этого времени тоже заработал в обычном режиме.



Сегодня над Московской областью утром сбиты два украинских беспилотника. В 06.50 в Рузском районе средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен БПЛА, который потерпел крушение около Покровского. В 08.16 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа над территорией Истринского района Московской области.

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Луиза Игнатьева, Илина Хакимова