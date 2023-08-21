Над Московской областью пресекли попытку ВСУ совершить атаку беспилотником

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Сегодня в 06.50 мск в Рузском районе Московской области пресекли попытку атаки украинского беспилотника, об этом сообщили в Минобороны России.

— Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района, — сказано в сообщении.



В Минобороны России уточнили, что пострадавших нет.

В свою очередь, в аэропорту Внуково, как передает «РИА Новости», сообщили о введении ограничений на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправили в другие авиагавани.



Вчера вооруженные силы России пресекли попытку террористической атаки Киевского режима двумя беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России.



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Илина Хакимова