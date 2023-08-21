Ледовое шоу, концерт уличных артистов, колонны байкеров: как пройдет День Татарстана в республике

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

30 августа в Татарстане празднуют День образования республики. В этот день в 1990 году Верховный Совет республики принял Декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР. Также отмечают и День Казани. В 2023 году жителей и гостей столицы праздничные мероприятия ждут не только 30 августа, но и на предшествующей этому дню неделе. Напомним, Казань выделила на организацию и проведение Дня республики и города 28,1 млн рублей. Мероприятия пройдут на открытой площадке у Центра семьи «Казан», в Казанской ратуше, Старо-Татарской слободе и на Казанском ипподроме. Подробнее о событиях, режиме работы транспорта и ограничениях — в материале «Реального времени».

Праздновать начнут за неделю

25 августа во дворе Центра современной музыки Софии Губайдулиной в формате open air пройдет концерт «Звучащий дом Софии». На вечере прозвучат произведения Вивальди, Массне, Свиридова, Яруллина, Яхина и Монасыпова, а также популярная музыка из кинофильмов. Начало в 18.00.

26 августа пройдут сразу несколько мероприятий:

Третий по счету литературно-музыкальный перформанс «Голоса Казани» на ул. Кремлевской. В нем примет участие заслуженная артистка России Ольга Кабо. Тема перформанса — «По следам Маленького принца». Перед гостями стихи прочитают народные артисты Татарстана Искандер Хайруллин, Зульфия Валеева, заслуженные артисты республики Алсу Каюмова, Рамиль Вазиев и другие, а также Эльмира Калимуллина, Илюса Хузина и так далее.

Пятый мотофестиваль «Два Кремля», на котором выступит российская группа «Чили». В программе: проведение показательных выступлений, мастер-классов по безопасному вождению мотоцикла и других видов двухколесного транспорта, выступление творческих коллективов, уникальное байк-шоу, в котором задействованы сложные каскадерские и акробатические трюки на мотоцикле, квадроцикле. Маршрут колонны байкеров в столице Татарстана пройдет по центральным улицам.

В Старо-Татарской слободе, на улице Марджани, состоится фестиваль новой татарской культуры «Печэн базары», который объединяет представляющих татарскую культуру дизайнеров, поэтов, музыкантов, кулинаров, ученых, хореографов, кинорежиссеров.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

27 августа с 11.00 и до вечера пройдет гастрономический фестиваль в лесопарковой зоне озера Лебяжьего в Казани. Хедлайнерами гастрономического фестиваля станут российский музыкант и бывший солист рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец и группа Drummatix. В тот же день на улице Баумана состоится первый фестиваль уличных музыкантов. Начало концерта — в 17.00 на площадке у Академии наук Татарстана.

Клава Кока и презентация состава «Ак Барса»

На 30 августа также ожидается обширная программа. Так, олимпийский чемпион Евгений Плющенко по приглашению раиса Татарстана Рустама Минниханова проведет ледовое шоу «Союз чемпионов». Его в рамках Года педагога и наставника посетят учителя республики, а также семьи участников специальной военной операции.

realnoevremya.ru/ Олег Тихонов (архив)

Какие еще мероприятия ждут казанцев:

с 10.00 до 22.00 — музыкальный фестиваль «Урам» в одноименном экстрим-парке;

в 12.00 — фестиваль народного костюма «Милли кием» на набережной озера Кабан;

в 13.30 — традиционный гала-концерт фестиваля работающей молодежи «Безнен заман» на площади перед театром им. Г. Камала;

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

в 13.00 — фестиваль Tat Cult на территории Казанского кремля;

в 14.00 — конноспортивный праздник на Казанском ипподроме;

в 19.30 — традиционный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень» на площади перед Дворцом земледельцев.

У Центра семьи «Казан» с 17.00 начнется большая праздничная концертная программа. Хедлайнерами Дня республики и города станут Клава Кока и Jony. Также выступят Гузель Уразова, Ришат Тухватуллин, артисты Казанской городской филармонии и другие местные музыканты. Там же на главной сцене «Ак Барс» проведет презентацию состава команды на сезон 2023/24.

Завершится празднование Дня республики и города в Казани пиромузыкальным шоу над акваторией Казанки. Салют, сопровождающийся музыкальным аккомпанементом, запланирован на 22.00 — чтобы услышать музыку, необходимо будет поймать FM-волну 91,5 «Болгар радиосы».

realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

Открытие новых объектов

В День республики откроют и ряд объектов. Например, парк у набережной реки Ноксы в Казани.



— В течение дня здесь будет организован праздник с концертной программой и играми для детей, — сообщила заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Откроют мемориальную доску в честь Анвара Багаутдинова, который в 1983—1986 годах занимал пост председателя президиума Верховного Совета ТАССР. Она появится на здании по ул. Маяковского, д. 19. Ее выполнил член Союза художников России, скульптор Тимофей Тюрин.



За общественным порядком в Казани в День республики будут следить 1,5 тысячи силовиков

Для охраны общественного порядка и общественной безопасности в День Татарстана и Казани будут задействованы около 1,5 тысячи сотрудников полиции и войск Национальной гвардии, а также сотрудников частных охранных организаций, участников добровольных народных дружин и муниципальных служащих, сообщил заместитель начальника полиции города Александр Царевский.



realnoevremya.ru/ Олег Тихонов (архив)

В местах массового пребывания граждан в столице Татарстана увеличат плотность нарядов полиции. На случай осложнения оперативной обстановки создадут резерв. Кроме того, на трех станциях казанского метро — «Козья слобода», «Площадь Тукая» и «Кремлевская» — 30 августа выставят дополнительные наряды полиции.

Количество общественного транспорта увеличат и организуют его спецподачу после салюта

В усиленном режиме будет работать и транспорт, рассказал заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров. 30 августа на маршрутах общественного транспорта увеличат количество подвижного состава и выполняемых рейсов автобусов и троллейбусов вблизи мест проведения праздничных мероприятий. Работать они будут до 23.30.

Что касается метрополитена, то интервалы движения уменьшат, а количество поездов увеличат. Работать метро будет до 00.00.

realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов (архив)

После салюта организуют спецподачу автобусов по следующим адресам: местный проезд у ЦУМа в направлении ул. Саид-Галеева, остановка «Энергетический университет» в направлении ул. Декабристов, остановка «Молодежный центр» в направлении Кремлевской дамбы, остановка «Цирк» в направлении ул. Батурина, остановка «Центральный стадион» в направлении Кремлевской дамбы и площади Тукая.

Без ограничения движения не обойдется

При подготовке ко Дню республики и города, а также непосредственно 30 августа на некоторых дорогах ограничат движение транспорта. Так, 26 августа перекроют улицу Кремлевскую, часть улицы Чернышевского, а также при необходимости движение ограничат на улицах М. Джалиля, К. Наджми и Лобачевского. В этот же день с 15.30 до 19.00 будет перекрыта ул. С. Хакима от ул. Абсалямова до ул. Декабристов.

29 августа с 22.00 до 6.00 31 августа ограничат движение по ул. Ш. Марджани (на участке от ул. Татарстан до ул. Ф. Карима); по ул. К. Насыри (от ул. Татарстан до ул. Ф. Карима); по ул. З. Султана (от ул. Г. Тукая до ул. К. Насыри).

С 19.00 30 августа до 23.00 30 августа перекроют движение по ул. Батурина в обоих направлениях от ул. Большой Красной до Кремлевской набережной, а также на съезде с площади Тысячелетия на ул. Батурина. С 16.00 до 23.00 также будет перекрыта ул. С. Хакима.

В связи с ограничениями движения казанцев призвали заранее планировать маршрут и выбирать участки объезда. В качестве альтернативы личному автомобилю для удобства передвижения перед Днем республики и в день его празднования горожанам предложили воспользоваться общественным транспортом.

realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов (архив)

Что касается парковок, то они, как в любой другой праздничный день, будут работать бесплатно.

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