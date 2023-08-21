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Рустам Минниханов принял участие в мероприятиях по случаю Дня образования Венгрии

06:33, 21.08.2023
Рустам Минниханов принял участие в мероприятиях по случаю Дня образования Венгрии
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Венгрию на официальное мероприятие по случаю национального венгерского праздника — День образования государства, сообщает его пресс-служба.

Там добавили, что Минниханова встретил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем офисе.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В мероприятии так же принимают участие Президент Азербайджана, Сербии, Кыргызстана, Турции, Туркменистана, Узбекистана, эмир Катара и другие первые лица.

Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Венгрию еще в прошлую субботу, 19 августа. Татарстанский лидер планирует встретиться с руководством Венгрии для обсуждения перспектив сотрудничества.

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Илина Хакимова
ОбществоВласть Татарстан

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