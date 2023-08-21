«Мы достигли порога прошлого года»: на дорогах Татарстана с начала 2023-го погибли девять детей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На дорогах Татарстана в 2023 году по сравнению с прошлым годом выросло число аварий с участием детей — девять несовершеннолетних погибли. Об этом рассказал врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД России по республике Айрат Самигуллин на пресс-конференции.

— У нас рост дорожно-транспортных происшествий на семь. Уже девять детей погибло. То есть мы достигли порога прошлого года или значения прошлого года. И раненых мы также имеем на три ребенка больше, — сказал он.

С участием детей-пассажиров в Татарстане с начала года зарегистрировали 127 ДТП. В них погибли семь человек — на два больше, чем за аналогичный период 2022-го.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, с начала 2023 года на дорогах Татарстана зарегистрировали более 2 тысяч дорожно-транспортных происшествий. В них 158 человек погибли, более 2,5 тысячи получили различные травмы.



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Татьяна Демина