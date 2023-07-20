Итоги дня: арест казанского «легионера», максимальная раскрываемость убийств, новые антироссийские санкции
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 20 июля:
- Австралия ввела санкции в отношении 35 российских организаций и 10 граждан. Ограничения коснулись компаний, поставляющих передовые технологии, электронику и оборудование российским Вооруженным силам. Среди тех, кто попал в черный список, оказался уроженец Казани и генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.
- Прокурор в суде потребовал приговорить Алексея Навального (внесен в России в список террористов и экстремистов) к 20 годам колонии по уголовному делу о создании экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), пишет ТАСС. Гособвинение предлагает отправить его отбывать наказание в колонию строго режима.
- Казанский пороховой завод и Казанский научный центр Российской академии наук включены в санкционный список США. В списке также находятся бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин, замглавы Минэкономразвития России Илья Торосов и замминистра энергетики Павел Сниккарс.
- На северо-западе Крыма в результате удара беспилотника погибла девочка-подросток, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Также повреждены четыре административных здания.
- До 18 сентября в СИЗО отправлен 29-летний Сергей Новиков, обвиняемый в причастности к деятельности запрещенной в РФ террористической организации «Легион «Свобода России»*. Свою вину молодой человек признал и против ареста не возражал. Силовики ищут его сообщников, планировавших совершение вместе с ним диверсии на полигоне Казанского танкового училища.
- Уголовное дело в отношении бывшего главы «Татфондбанка» Роберта Мусина вернулось из Самары в Казань. Коллегия Верховного суда Татарстана должна повторно рассмотреть вопрос о законности приговора для осужденного банкира.
- Депутаты Госдумы одобрили поправки ко второму чтению законопроекта о призыве на военную службу, касающиеся увеличения штрафа за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. С 3 тысяч их планируют повысить до 50 тысяч рублей.
- Жителей Татарстана призвали не завозить овец из других регионов России, чтобы не допустить завоза зараженных животных и последующего распространения инфекций. Как сказал замначальника Главного управления ветеринарии кабмина Татарстана Габдулхак Мотыгуллин, ситуация по инфекционным заболеваниям этих животных в России сложная и «она из года в год особо не меняется».
- Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей пятого федерального форума «Производительность 360», который стартовал в Казани. Глава государства выражает уверенность, что инициативы и рекомендации, которые предложат участники форума, «обязательно будут востребованы». Как прошел первый день форума — в материале «Реального времени».
- Возле здания Казанского цирка провалился асфальт над канализационным коллектором. Устранить коммунальную аварию должны в пятницу, 21 июля. Замене подлежит участок трубопровода примерно в 15 погонных метров.
- Дистанционное выступление российского президента Владимира Путина на саммите БРИКС ожидается 23 августа. Он будет участвовать во всех обсуждениях мероприятия.
- Владимир Путин продлил действие указа о специальных экономических мерах в отношении западных стран в ответ на антироссийские санкции до конца 2025 года. Тем временем Евросоюз продлил на 6 месяцев действие санкций против России.
- Раскрываемость убийств и покушений на убийство в России достигла исторического максимума и составила 99%. За первые 6 месяцев 2023 года в стране зарегистрировано на 2% меньше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Ущерб от преступлений снизился на 42,5%, сообщили в МВД.
- Великобритания исключила Олега Тинькова из антироссийских санкционных списков. Причины такого решения британские власти не объяснили.
- Татарстан обеспокоен случаями африканской чумы свиней в соседних регионах — в Чувашии и Удмуртии. «Вирус АЧС совсем рядом с нашей республикой. Учитывая, что основными распространителями африканской чумы свиней являются кабаны, угроза АЧС явная», — заявил замначальника Главного управления ветеринарии кабмина региона Габдулхак Мотыгуллин.
- Международные резервы России с 7 по 14 июля увеличились на $11,3 млрд, или на 1,9%. Это произошло преимущественно вследствие положительной переоценки, связанной в том числе с обесценением доллара к другим резервным валютам.
- Госдума приняла закон о праве силовых ведомств пресекать движение любых беспилотников. По действующему законодательству сотрудники силовых ведомств могли противостоять только воздушным беспилотникам.
Ключевые события 512-го дня специальной военной операции на Украине:
- Вооруженные силы России продолжают наносить «удары возмездия» по объектам на Украине. На третьи сутки после теракта на Крымском мосту высокоточным оружием морского и воздушного базирования поражены цеха производства и места хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска.
- На Донецком направлении российские войска отразили 16 атак ВСУ. Боевые действия проходили в н. п. Белогоровка, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Марьинка и севернее Клещеевки ДНР. Ликвидирована боевая бронированная машина ВСУ, три автомобиля, артиллерийская система М777, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика» и две гаубицы Д-30, орудия Д-20 и «Мста-Б».
- На Купянском направлении российские военные пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери ВСУ составили до 110 человек, боевая машина пехоты, четыре автомобиля и гаубицы «Мста-Б» и Д-20.
- На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отразила две атаки ВСУ. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Ямполовка, Торское (ДНР) и Серебрянского лесничества.
*запрещенная в России террористическая организация
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