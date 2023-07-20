В Госдуме приняли закон о праве силовых ведомств пресекать движение любых беспилотников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Силовые ведомства, МЧС и сотрудники некоторых ЧОП смогут законно пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности. Законопроект во втором и третьем чтении приняли депутаты Госдумы.

По действующему законодательству сотрудники силовых ведомств могут противостоять только воздушным беспилотникам.

— Закон показал свою эффективность. Однако техника развивается: появились другие виды беспилотных аппаратов, которые действуют не только в воздухе. И на новые угрозы необходимо реагировать, — выразил мнение председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В Госсовете Татарстана поддержали введение в КоАП республики за использование беспилотников крупных штрафов, инициированных прокурором региона Илдусом Нафиковым. Законопроект принят сразу в первом и третьем чтениях. Республика вводит штрафы первой в России.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов