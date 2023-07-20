Евросоюз продлил действие санкций против России еще на полгода

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Евросоюз продлил на шесть месяцев действие санкций против России. Об этом сказано в распространенном в Брюсселе заявлении Совета ЕС.

— Сегодня Совет принял решение продлить на шесть месяцев, до 31 января 2024 г., действие ограничительных мер, направленных против отдельных секторов экономики России, — говорится в заявлении.

Впервые антироссийские санкции были введены в 2014 году, после чего они регулярно продлевались каждые полгода. С февраля 2022 года ЕС расширил рестрикции. Это произошло после начала спецоперации.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России, он вступил в силу 23 июня. В 11-й пакет включили механизм борьбы с обходом санкций против России, который позволит вводить ограничения против третьих стран. Рестрикции коснулись 87 компаний, якобы поддерживающих Россию.

Европейский союз начал работу над 12-м пакетом санкций в отношении России, работа началась до того, как 11-й пакет был официально принят.

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Айрат Назипов