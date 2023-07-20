Президент России обратился к участникам проходящего в Казани форума «Производительность 360»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей пятого федерального форума «Производительность 360», который проходит в Казани. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

— В центре вашего внимания — ход реализации национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», создание современных, качественных рабочих мест, широкое применение цифровых технологий и передовых управленческих методик в ключевых отраслях. Все это — стратегические темы, имеющие приоритетное значение для развития экономики, укрепления технологического суверенитета, роста эффективности и конкурентоспособности отечественного бизнеса, — сказал российский лидер.

Владимир Путин выразил уверенность, что инициативы и рекомендации, которые предложат участники форума, «обязательно будут востребованы».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Форум «Производительность 360» — это ежегодное деловое мероприятие, на котором представители российских органов власти и предприятий-лидеров построения производственных систем делятся лучшими практиками повышения производительности. Он идет в эти минуты в казанском IT-парке имени Башира Рамеева. Деловое мероприятие продлится два дня.

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Айрат Назипов