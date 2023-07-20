Депутаты предложили увеличить штрафы за неявку по повестке в военкомат

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил и рекомендовал палате парламента принять поправки ко второму чтению законопроекта о призыве на военную службу. Они увеличивают штрафы за неявку россиян в военкомат по повестке без уважительной причины.

Согласно изменениям, неявка граждан по повестке в военкомат без уважительной причины будет наказываться штрафом до 50 тысяч рублей. Сейчас максимальный размер штрафа составляет 3 тысячи рублей.

За несообщение в военкомат об изменении семейного положения, места жительства, работы и т.п. россиянам будет грозить штраф до 20 тысяч рублей, за уклонение от медицинского обследования — до 25 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Еще поправки предусматривают повышение ответственности за непредставление в установленный срок в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. Для должностных лиц штраф будет варьироваться от 40 до 50 тысяч рублей. Юрлица будут платить от 350 до 400 тысяч рублей.

На прошлой неделе вступил в силу приказ МВД России, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут ограничивать право садиться за руль тем, кто имеет ограничения в едином реестре воинского учета в связи с неявкой по повестке в военкомат. Глава ГИБДД России Михаил Черников констатировал, что граждане, не явившиеся по повестке в военкомат, не смогут ни обменять водительские удостоверения, ни зарегистрировать автомобили. Он подчеркнул, что информационная база обновляется каждый день.

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Айрат Назипов