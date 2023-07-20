В МВД рассказали об историческом максимуме раскрываемости убийств в России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раскрываемость убийств и покушений на убийство в России достигла исторического максимума и составила 99%. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Сегодня в нашей стране раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Повысилась раскрываемость грабежей, краж, ряда других составов, — сообщила она.

За первые шесть месяцев 2023 года в стране зарегистрировано на 2% меньше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Ущерб от преступлений снизился на 42,5%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Количество преступных деяний против личности сократилось на 7,1%, в том числе убийств и покушений на убийство — на 2,1%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 5,2%, изнасилований и покушений на изнасилование — на 9,6%, — добавила Волк.

По сравнению с 2013 годом в 4 раза уменьшилось количество разбоев, в 3 раза — грабежей. Число краж сократилось на четверть, причем квартирных краж — в 3 раза, а краж транспортных средств — в 6 раз, угонов — почти в 3 раза. Подростковая преступность снизилась за 10 лет более чем в 2 раза, уличная — на 30%.

За 2022 год в столице Татарстана зарегистрировали 23 225 преступлений. Это на 1% больше, чем в 2021-м. В прошлом году в Казани сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, краж, грабежей и мошенничеств. В суд направили дела свыше чем по 9 тысячам преступлений.



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Айрат Назипов