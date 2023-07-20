Арестован фигурант дела о подготовке теракта в Казанском танковом училище

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В СИЗО до 18 сентября отправлен 29-летний Сергей Новиков, обвиняемый в причастности к деятельности запрещенной в РФ террористической организации «Легион «Свобода России»*. Такое решение только что принял Советский райсуд Казани, передает с заседания журналист «Реального времени».



Сам Новиков против ареста не возражал.

Об аресте мужчины ходатайствовал СК. В суде обвиняемый не отвечал на вопросы журналистов и закрывал лицо.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сергея Новикова задержали в Казани в ночь на среду, 19 июля. По данным источников «Реального времени», на первом же допросе он частично признал вину. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК России. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. По данным источников «Реального времени», вину задержанный полностью признал.

Интересы обвиняемого на заседании суда представляла адвокат по назначению Светлана Балянина. Ранее ее подзащитным был историк и сотрудник подразделения Росгвардии Игорь Птицин, приговоренный к пожизненному сроку за серию убийств и нападений на девушек и женщин в Казани.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По версии силовиков, этой весной Новиков стал сторонником запрещенной в РФ террористической организации «Легион «Свобода России»* и планировал устроить теракт недалеко от Казанского высшего танкового командного училища — намеревался поджечь военную технику. Для чего сделал схрон с 17 бутылками зажигательной смеси на улице Дубравной — неподалеку от танкового полигона и своего дома. При обыске у него нашли не меньше шести систем сброса для дрона и аккумуляторы для них, квадрокоптер, коробку с фейерверком, компоненты для изготовления СВУ и многое другое.

Дело расследуют сотрудники 1-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ при оперативном сопровождении коллег из регионального Управления ФСБ и Центра противодействия экстремизму МВД республики. Не исключено, что сегодняшний судебный процесс будет переведен в закрытый режим

*запрещенная в России террористическая организация

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Ирина Плотникова