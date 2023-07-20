«В центре вашего внимания — создание современных, качественных рабочих мест»

Владимир Путин приветствовал участников Пятого федерального форума «Производительность 360» в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Здесь необходимы тесная координация всех уровней власти, регионов, делового сообщества, научных кругов, детальное изучение лучшего опыта и практик», — отметил Владимир Путин, приветствуя участников открывшегося в Казани Пятого федерального форума «Производительность 360». В первый день на площадке технопарка высоких технологий имени Башира Рамеева эксперты из разных компаний обсудили перспективы инвестиций в человеческий капитал. В частности, речь зашла о том, какие вложения в персонал приносят наибольшую отдачу и как с их помощью повысить производительность труда. Детали — в репортаже «Реального времени».

«Кто первый пройдет эту тряску, тот и выиграет»

В работе форума в Казани участвуют ведущие российские автомобилестроительные компании, производители сельскохозяйственного, энергетического и другого промышленного оборудования. Организаторами выступают Минэкономразвития РФ и ФЦК при поддержке правительства республики.

Участников форума приветствовал телеграммой президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, насколько важна работа собравшихся:

— В центре вашего внимания — ход реализации национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», создание современных, качественных рабочих мест, широкое применение цифровых технологий и передовых управленческих методик в ключевых отраслях. Все это — стратегические темы, имеющие приоритетное значение для развития экономики, укрепления технологического суверенитета, роста эффективности и конкурентоспособности отечественного бизнеса. Здесь необходимы тесная координация всех уровней власти, регионов, делового сообщества, научных кругов, детальное изучение лучшего опыта и практик, — заявил Путин.

Участников форума в Казани приветствовал телеграммой президент России Владимир Путин. kremlin.ru

Форум открыла сессия «Инвестиции в людей: компетенции новой реальности». В дискуссии участвовали не только представители российского бизнеса, но и эксперты по работе с человеческим капиталом. Например, одним из центральных спикеров стал выходец из Казани, экс-замминистра труда Татарстана, а ныне глава российского Агентства развития навыков и профессий, директор дивизиона «Кадровый потенциал» АСИ Роберт Уразов.

Встречу открыли вопросом «Как последние события повлияли на работу ваших компаний?». Сначала выступил представитель компании, которая занимается модульным строительством. Как и многим отечественным предприятиям в условиях потрясений прошлого года, ей пришлось подстраиваться под новые реалии.

— У нас каждый год новая реальность, каждый раз что-то происходит, что-то случается. На самом деле мы готовы к этому. Любые события, которые происходят, они дают больше возможностей, чем создают проблемы. Исходя из новой реальности, мы уже начали работать с Минобороны России, — отметил управляющий ГК «Ависта Модуль Инжиниринг» Евгений Скородумов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Следующий спикер рассказала о проблемах, с которыми столкнулась российская фармотрасль. Причем эта сфера, по ее словам, пострадала еще во время пандемии коронавируса.



— Мы столкнулись с проблемой логистических цепочек. Плюс то, что фармотрасль важна особенно сейчас, происходит очень много изменений в законодательстве, это касается и производственных аптек, и работы поставщиков в регионе. Наше предприятие является единственным поставщиком в Архангельской области, это значит, что в нашем регионе мы единственные можем поставлять в больницы, — объяснила Екатерина Сташкевич, руководитель ГУПАО «Архангельская фармация».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Заместитель гендиректора АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» Вера Штокайло считает, что сейчас для российских предприятий наступило время для быстрых решений и оперативных мер реагирования на новые вызовы:

— Нужно быстро понять, что требуется бизнесу и внедрить это на региональном уровне, чтобы внедрить это в качестве меры поддержки. В целом сейчас время амбициозных задач, потому что скорость принятия этих решений возросла.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Однако Роберт Уразов с ней не согласился. По его мнению, пришло время играть вдолгую. Спикер выразил уверенность, что шатания в разные стороны ни к чему хорошему не приведут:



— Мне кажется, что самое главное изменение — это то, что тематика производительности становится важной темой. Это предопределяет спрос на людей. А второй важный вопрос — это опора на свои собственные силы. Теперь мы понимаем, что есть кадровые технологии, технологии производительности и мышления, которые у нас не являются суверенными. И нужно перенимать не только чужой опыт, но и создавать свой. Нужно сформулировать конкретные цели и идти к ним. Кто первый пройдет эту тряску, тот и выиграет, а кто ей поддастся, станет гибким и изменчивым вместо того, чтобы придерживаться своей линии, он погибнет.

«Если ваш сотрудник не в оптимальном состоянии, то вы выдаете неэффективный продукт»

Далее эксперты перешли к вопросу о том, как повысить производительность труда у себя на производстве и получить с этого прибыль. При этом избежав больших затрат.

Как рассказал Скородумов, на его предприятии у каждого работника точно определены его цели и задачи, которые он выполняет. По его словам, на собрании руководители отслеживают производство продукта, оценивают качество:

— По итогам обсуждается возможность обучения сотрудника в тех или иных отраслях, где он отстает по своим показателям. Для этого у нас есть корпоративный университет. Также мы собираем лучшие практики, опыт, который позволяет новому человеку не совершать ошибки своих предыдущих коллег. Если мы видим, что у сотрудника не хватает каких-то навыков производить определенный продукт, то мы обсуждаем, что в таком случае можно сделать. Может, отправить сотрудника на обучение или купить новый станок.

Екатерина Сташкевич считает, что ей в работе добиваться результатов помогает одна общая идея, которая всех должна объединять. Поэтому она периодически проводит собеседования с сотрудниками и задает им вопрос: «Зачем вы ходите на работу?»

— Это нужно для обновления информации в штате. Если мне отвечают, что работают, потому что живут в соседнем дворе, то, наверно, будет не совсем правильно инвестировать мое время и деньги в такого человека. А если мне говорят, что хотят изменить работу компании, медицину региона, то в такого человека нужно инвестировать, вводить систему премирования. Это нужно, чтобы расти и развиваться, а также менять мышление вокруг себя.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По ее словам, как работодатель она старается набирать молодых сотрудников, потому что человек, которому за 50, не будет вести социальные сети, снимать короткие ролики и создавать контент, соответственно, не будет привлекать новых клиентов.

— Не страшно, что молодые специалисты ошибаются, кто не ошибался в нашей жизни? Если человеку 30 лет, это не значит, что он не готов, и ему нужно давать возможность проявить себя, — заключила спикер.

Роберт Уразов предложил разделять понятия кадры, люди, студенты или персонал. Как он говорит, кадрами нужно называть умения человека, которые используются для какого-либо производства.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Когда мы работаем с человеком, то мы работаем с двумя вещами: первое — вы как работодатели хотите от человека, чтобы он вам что-то создал, выжать из него по максимуму. Давайте будем честны, вы будете счастливы, если ваш сотрудник будет работать в два раза производительнее. Это вроде фантастика, а вроде и нет. Все задаются вопросом, как научить своего сотрудника работать эффективнее, — отметил он.

По его словам, благодаря нацпроекту «Производительность труда» было выработано умение создавать отдельные профессии, собирая их из разных сфер. За два года, что действует нацпроект, появилась технология, которая позволяет измерять навыки и вкладывать их в разного рода инструментарии.

— Если у вас один и тот же человек умеет делать очень много операций, а этому научить несложно, можно и нужно, это значит, что вы получаете большую гибкость, скорость и платите меньшему количеству людей. Это дает большой эффект. Когда мы говорим про кадры — это одно, а когда говорим про человека, то это гораздо сложнее, — заключил эксперт.

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