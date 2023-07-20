США ввели санкции против Казанского порохового завода

Казанский государственный казенный пороховой завод и Казанский научный центр Российской академии наук включены в санкционный список США, следует из сообщения Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина.

В список вошли ряд российских предприятий и 16 граждан России. Санкции ввели в том числе в отношении бывшего главы Счетной палаты Алексея Кудрина, замглавы Минэкономразвития России Ильи Торосова и заместителя министра энергетики РФ Павла Сниккарса.

В апреле администрация США ввела санкции против ФСБ России и разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «за неправомерное задержание американских граждан».



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Маргарита Головатенко