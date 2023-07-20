Владимир Путин продлил действие экономических мер в ответ на санкции до 2025 года

Президент России Владимир Путин продлил срок действия указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции западных стран до конца 2025 года. Об этом пишет RT со ссылкой на указ главы государства.

— Внести в Указ Президента РФ от 8 марта 2022 г. № 100 «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» изменения, — сказано в документе.

Изначально срок действия документа истекал 31 декабря 2023 года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В мае 2022 года Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах страны в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Например, документом запрещается совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные меры.



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Айрат Назипов