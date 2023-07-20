В результате удара беспилотника на северо-западе Крыма погибла девочка
На северо-западе Крыма в результате удара беспилотника погибла девочка. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Кроме того, БПЛА повредил четыре административных здания.
— В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания. <...> К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток.
Аксенов выразил соболезнования и пообещал оказать всю необходимую поддержку семье ребенка.
Напомним, вчера ночью на востоке Крыма системы ПВО сбили 9 беспилотников. Еще 19 обезвредили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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