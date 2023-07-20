Новости происшествий

16:21 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В результате удара беспилотника на северо-западе Крыма погибла девочка

07:21, 20.07.2023
В результате удара беспилотника на северо-западе Крыма погибла девочка
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

На северо-западе Крыма в результате удара беспилотника погибла девочка. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Кроме того, БПЛА повредил четыре административных здания.

— В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания. <...> К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток.

Аксенов выразил соболезнования и пообещал оказать всю необходимую поддержку семье ребенка.

Напомним, вчера ночью на востоке Крыма системы ПВО сбили 9 беспилотников. Еще 19 обезвредили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева
ПроисшествияОбщество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также