Татарстанцев призвали воздержаться от покупки овец за пределами республики

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Жителей Татарстана призвали не завозить овец из других регионов России. Это необходимо, чтобы не допустить завоза зараженных животных и последующего распространения инфекций.

Заместитель начальника Главного управления ветеринарии кабмина Татарстана Габдулхак Мотыгуллин рассказал, что ситуация по инфекционным заболеваниям овец в России сложная и «она из год в год особо не меняется». В связи с этим предложение не завозить этих животных в Татарстан из других регионов остается в силе.

— Мы призываем овец приобретать только в Татарстане. И в следующем году Курбан-байрам у нас будет 16 июня, завоз из других регионов согласовывать не будем. Нам необходимо сохранить благополучие республики, — заявил Габдулхак Мотыгуллин, напомнив, что в этом году овец привозили из соседней Чувашии.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По его словам, поголовье овец в Татарстане увеличивается. На сегодняшний день их насчитывается около 300 тысяч голов, что достаточно для «внутренней потребности республики».

На сегодняшний день Татарстан благополучен по всем особо опасным инфекционным заболеваниям, заверил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина республики. Однако угроза их распространения есть.



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Татьяна Демина