Дистанционное выступление Владимира Путина на саммите БРИКС состоится 23 августа
Дистанционное выступление российского президента Владимира Путина на саммите БРИКС ожидается 23 августа. Об этом сообщает шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал.
— Путин будет участвовать во всех обсуждениях саммита, — приводит его слова «РИА Новости».
По словам Суклала, Владимир Путин сам принял решение не приезжать на саммит в ЮАР.
Саммит БРИКС пройдет в 2023 году с 22 по 24 августа. Его организуют в Йоханнесбурге — в крупнейшем городе ЮАР.
Накануне в офисе президента Южно-Африканской Республики сообщили, что Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в их страну. Туда прибудут лидеры Китая, Бразилии, Индии и ЮАР. Россию в очном формате представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Российский лидер примет участие в саммите по видео-конференц-связи.
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