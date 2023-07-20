За неделю международные резервы России выросли на $11,3 млрд

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Международные резервы России с 7 по 14 июля увеличились на $11,3 млрд, или на 1,9%. Информация опубликована на сайте Центробанка.

Это произошло преимущественно вследствие положительной переоценки, связанной в том числе с обесценением доллара к другим резервным валютам.

По состоянию на 14 июля объем резервов составил $594,4 миллиарда.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Международные резервы России на 1 июля 2023 года составили $582,418 млрд, что на 0,3% (или на $1,757 млрд) ниже показателя на начало июня.

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Айрат Назипов