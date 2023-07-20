Австралия ввела санкции в отношении 35 российских организаций и 10 граждан

Австралия ввела новые санкции. В список попали 35 организаций и 10 граждан России и Белоруссии, заявила глава МИД страны Пенни Вонг.

— Это решение, принятое в тесной координации с нашими международными партнерами, должно оказать максимальное давление на тех граждан, которые прямо или косвенно поддерживают вторжение России на Украину, — подчеркнула она.

По ее словам, ограничения ввели против компаний, поставляющих передовые технологии, электронику и оборудование российским Вооруженным силам, и организации, занимающиеся атомной энергетикой и добычей арктических ресурсов.

Кроме того. в перечень попали первый вице-премьер России Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Лепин и генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.

В санкционном списке Австралии уже присутствуют компании «Туполев», «Адмиралтейские верфи», ЛУКОЙЛ, концерн «Калашников», Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева, «Курганмашзавод» и другие.

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Елизавета Пуншева