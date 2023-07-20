Россия продолжает наносить «удары возмездия» по объектам в Одессе
Вооруженные силы России продолжают наносить «удары возмездия» по объектам на Украине. На третьи сутки после теракта на Крымском мосту высокоточным оружием морского и воздушного базирования были поражены цеха производства и места хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска Одесской области.
Кроме того, в районе Николаева удалось уничтожить объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ.
— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Первый групповой «удар возмездия» российские войска нанесли по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также по местам их изготовления в районе Одессы. Это произошло 18 июля. В результате удара были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн. Эти объекты обеспечивали военную технику ВСУ горючим.
Днем позже удар был нанесен по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы. Тогда же была поражена авиабаза Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области.
Эти удары стали ответом на теракт на Крымском мосту, который организовал киевский режим. В результате нападения погибли два жителя Белгородской области — Алексей и Наталья Кулик. Их 14-летняя дочь осталась сиротой и была доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести.
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