Итоги дня: закон Татарстана о такси, задержание замглавы Минцифры России, мегагранты для ученых
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 13 июля:
- Бывший руководитель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов получил должность председателя Конституционного совета республики. Его кандидатуру одобрили на заседании Госсовета региона, которое стало последним в весенней сессии.
- В Казани прошла пресс-конференция, посвященная итогам работы Госсовета Татарстана за первое полугодие 2023 года. Председатель парламента Фарид Мухаметшин рассказал о планах на второе полугодие, проблемах региона и ответил на вопрос о выдвижении своей кандидатуры на новый срок.
- Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко приехал в Казань. В столице Татарстана он вручил дипломы выпускникам Поволжского университета спорта, физической культуры и туризма. Также он встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
- В Татарстане приняли закон о такси. Уже с этой осени машины должны быть только белого и желтого цветов. Из-за принятия закона министр транспорта Татарстана Фарид Ханифов предрек кратковременный рост цен на такси.
- На заседании Госсовета Татарстана в закон о бюджете республики внесли изменения. Дефицит по новым данным составит 45,4 млрд рублей. Документ уже подписан Рустамом Миннихановым.
- СКР сообщил о задержании замглавы Минцифры России Максима Паршина. Он подозревается в совершении коррупционного преступления.
- Депутат Госдумы Владислав Даванков предложил признать семьи с двумя детьми многодетными. По его мнению, в России не так много семей с тремя или более детьми.
- В Татарстане детей-сирот участников СВО наделили правом на получение жилья в приоритетном порядке. Депутаты считают, что решение позволит повысить социальные гарантии для детей участвующих в СВО.
- Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что может не выдвинуть свою кандидатуру на должного главы республиканского парламента. Он сослался на возраст и большую физическую нагрузку.
- В Казани перенесли фестиваль «Вкусная Казань» из-за матча за Суперкубок России по футболу. Он состоится не 15—16 июля, а 19—20 августа.
- В Казани вновь перенесли сроки завершения ремонта моста по ул. Назарбаева. Работы закончат в октябре 2023 года, а не в ноябре.
- Центробанк России сообщил о минимальном с 2006 года размере внешнего долга страны. С начала 2023 года он снизился на $33 млрд и составил $347,7 миллиарда.
- Депутаты Госсовета Татарстана возмутились дороговизной пассажирских перевозок и отметили: стоимость проезда растет непропорционально зарплатам и пенсиям. Глава Миндортранса региона Фарит Ханифов в свою очередь заявил, что система субсидирования пассажирских перевозок находится на пределе возможностей.
- Ректором РАНХиГС назначен Алексей Комиссаров. В вузе он работает с 2017 года. С января 2023 года он занимал пост исполняющего обязанности ректора академии.
- Российское правительство собирается оказать дополнительную поддержку обрабатывающей промышленности страны, направив на эти цели 2 млрд рублей. Ее выделят в виде грантов.
- В России возобновится программа мегагрантов для исследователей. Президент страны Владимир Путин поручил правительству профинансировать ее до 2026 года.
- В Казани отпразднуют десятилетие Универсиады — прибудут федеральные министры. Должны приехать: глава ДОМ.РФ Виталий Мутко, руководитель госкорпорации «ВЭБ.РР» Игорь Шувалов, министр строительство России Ирек Файзуллин.
- В Татарстане в ближайшие выходные ожидается потепление до +26 градусов. В начале следующей недели дневные температуры не превысят +24 °С.
- Татарстан первым в России ввел штрафы в размере до 500 тысяч рублей за использование беспилотников. Законопроект принят Госсоветом республики в первом и третьем чтениях. В КоАП региона появится статья «Несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Татарстан, предусматривающих реализацию мер в рамках режима (уровня базовой готовности)».
- У дочернего предприятия АО «Казанский Гипронииавиапром» появился новый совладелец. Контрольный пакет акций (51,29%) в ООО «Инжиниринговая компания «Казанский Гипронииавиапром» достался местному предпринимателю, бывшему владельцу ЗАО «Металлург» Владимиру Шпету. Остальная доля фирмы (48,7%) осталась у «КазГапа».
- Владимир Путин допустил, что России может отказаться от продления зерновой сделки. Возвращение к ней станет возможным только когда российские условия выполнят. Срок сделки заканчивается 17 июля.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал местных бизнесменов уделять больше внимания развитию внутреннего туризма. По его мнению, в республике созданы все условия для отдыха, которые позволяют никуда за ее пределы не выезжать.
- Профессия блогер в России в скором времени станет официальным видом экономической деятельности. Инициативу депутата Госдумы Яны Лантратовой поддержали в Минэкономразвитии страны.
Ключевые события 505-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Донецком направлении отражены 16 атак ВСУ. В боевых действиях потери украинских войск составили до 480 военнослужащих, шесть пикапов, три самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и гаубицы «Мста-Б» и «Д-30».
- На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ около Пятихатки Запорожской области. Отражена атака подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино. Потери украинских военных составили более 180 человек, один танк, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка AS90 «Braveheart» производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», три орудия «Д-20», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и одна боевая машина РСЗО «Град».
- На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 70 украинских военных, бронированная машина, три автомобиля и две самоходные артиллерийские установки: «Акация» и «Гвоздика». На Сватовском и Краснолиманском направлениях подразделения 63, 66 механизированных бригад и 25 воздушно-десантной бригады ВСУ пыталист атаковать позиции российских войск. Атака отбита.
- Всего с начала специальной военной операции уничтожено: 455 самолетов ВСУ, 242 вертолета, 4995 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10687 танков и других боевых бронированных машин, 1138 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11646 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Артур Казанцев, Татьяна ДеминаОбществоВластьБизнес Татарстан
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