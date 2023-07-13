Дефицит бюджета Татарстана составит 45 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Дефицит бюджета Татарстана в 2023 году составит 45,4 млрд рублей, согласно данным Минфина республики. Сегодня депутаты регионального парламента приняли изменения в закон о бюджете сразу в первом и третьем чтениях.



Налоговые и неналоговые доходы бюджета на 2023 год увеличиваются на 21,5 млрд рублей: по налогу на прибыль организаций — на 15 млрд рублей, по налогу на имущество организаций — на 4,5 млрд рублей, неналоговых доходов — на 2 млрд.

В целом доходную часть бюджета в этом году увеличивают на 26,5 млрд рублей, расходную — на 44,9 млрд.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Общий объем бюджета Татарстана по доходам в этом году, согласно прогнозу, составит 370,5 млрд, по расходам — 415,9 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко