Депутат Госдумы анонсировала создание отдельной профессии для блогеров

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что в скором времени профессия блогера станет официальным видом экономической деятельности. Об этом она написала в своем telegram-канале.

— Совсем скоро сфера, которая в нашей стране существует де-факто, наконец-то станет признанной областью экономической деятельности де-юре, — выразила мнение парламентарий.

Лантратова добавила, что идею поддержали в Минэкономразвития. Также положительно об инициативе высказался замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В конце июня Лантратова сообщала, что в Госдуме предложат назначить орган, уполномоченный для осуществления контроля за деятельностью блогеров. По ее словам, законопроект о добровольной регистрации блогеров в качестве СМИ депутаты внесут в июле. В законопроекте будут определены права и обязанности блогеров.

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Айрат Назипов