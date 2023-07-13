У «дочки» компании «Казанский Гипронииавиапром» сменился совладелец
Новый совладелец в дочке КазГАПа
Как выяснило «Реальное время», у дочернего предприятия АО «Казанский Гипронииавиапром» появился новый совладелец. Контрольный пакет акций (51,29%) в ООО «Инжиниринговая компания «Казанский Гипронииавиапром» достался местному предпринимателю, бывшему владельцу ЗАО «Металлург» Владимиру Шпету. Остальная доля фирмы (48,7%) осталась у «КазГапа».
Прошлый год инжиниринговая компания завершила с чистой прибылью в 39 млн при выручке в 1,15 млрд рублей. По данным на декабрь прошлого года, в ней числился 31 сотрудник. Компания является поставщиком комплексных решений и услуг по инженерному проектированию, технологическому апробированию, производству, поставке и обслуживанию гальванического и испытательного оборудования. По данным организации, ее решения позволяют достигнуть и поддерживать высокий уровень показателей в работе и увеличить срок службы технологического оборудования при минимизации эксплуатационных затрат, что в итоге снизит себестоимость получаемого заказчиком покрытия. «Оснащая предприятия максимально эффективным современным оборудованием, мы стремимся содействовать восстановлению конкурентоспособности российской промышленности», — заявляет на своем сайте ИК «КазГАП».
Новый собственник компании ранее сам же руководил принадлежащим ему ЗАО «Металлург», которое специализировалось на обработке и продаже металлов. Компания была ликвидирована в 2007 году.
Кроме того, в разные годы бизнесмен был директором казанской компании «Униторг» и барнаульской «Униторг-М». Первая занималась неспециализированной оптовой торговлей, вторая — обработкой отходов и ломом черных металлов. На данный момент обе не действуют.
В «дочке» КазГАПа Владимиру Шпету досталась доля (51,29%) Максима Шалкина, который был совладельцем компании с 2020 года. Сейчас ему принадлежат более половины акций в буровзрывной компании «Мир» в Хабаровском крае, а также контрольный пакет одноименной московской логистической компании с оборотом в 112 млн рублей. Кроме того, у него 25% в московской торговой компании «Мир», выручка которой по итогам прошлого года составила 202 млн рублей.
КазГАП входит в орбиту «Ростеха»
Головная компания «Казанский Гипронииавиапром» была зарегистрирована в 2010-м, на ее счету сотни знаковых проектов и задания государственного значения. Два года назад известный институт перешел под контроль «Ростеха».
В 2015 году КазГАП начал реконструкцию Казанского авиазавода и как генподрядчик, и как проектировщик. На десять объектов было выделено порядка 27 млрд рублей. Но через четыре года проектный институт оказался на грани банкротства, и в 2019 году его бывший владелец Борис Тихомиров продал предприятие.
Крах КазГАПа связывали с двумя проблемами: субподрядчики отказались работать на КАЗе по прежним расценкам после удорожания себестоимости строительства. Взятый институтом кредит на 1,2 млрд рублей стал непосильным бременем для организации.
Второй проблемой стало то, что казанский авиазавод отказался принимать этапы строительства из-за расхождений в рабочей и проектной документациях.
Позднее, в 2021 году, предприятие выкупил холдинг «Технодинамика», к которому Тихомиров обратился за помощью. «Технодинамика» принадлежит промышленному магнату Виктору Григорьеву и входит в ГК «Ростех».
Через два года после смерти Бориса Тихомирова, в 2022 году, «Технодинамика» назначила на должность генерального директора компании столичного строителя-девелопера Андрея Опарина.
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