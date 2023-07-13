У «дочки» компании «Казанский Гипронииавиапром» сменился совладелец

Новый совладелец в дочке КазГАПа

Как выяснило «Реальное время», у дочернего предприятия АО «Казанский Гипронииавиапром» появился новый совладелец. Контрольный пакет акций (51,29%) в ООО «Инжиниринговая компания «Казанский Гипронииавиапром» достался местному предпринимателю, бывшему владельцу ЗАО «Металлург» Владимиру Шпету. Остальная доля фирмы (48,7%) осталась у «КазГапа».

Прошлый год инжиниринговая компания завершила с чистой прибылью в 39 млн при выручке в 1,15 млрд рублей. По данным на декабрь прошлого года, в ней числился 31 сотрудник. Компания является поставщиком комплексных решений и услуг по инженерному проектированию, технологическому апробированию, производству, поставке и обслуживанию гальванического и испытательного оборудования. По данным организации, ее решения позволяют достигнуть и поддерживать высокий уровень показателей в работе и увеличить срок службы технологического оборудования при минимизации эксплуатационных затрат, что в итоге снизит себестоимость получаемого заказчиком покрытия. «Оснащая предприятия максимально эффективным современным оборудованием, мы стремимся содействовать восстановлению конкурентоспособности российской промышленности», — заявляет на своем сайте ИК «КазГАП».

Новый собственник компании ранее сам же руководил принадлежащим ему ЗАО «Металлург», которое специализировалось на обработке и продаже металлов. Компания была ликвидирована в 2007 году.

Кроме того, в разные годы бизнесмен был директором казанской компании «Униторг» и барнаульской «Униторг-М». Первая занималась неспециализированной оптовой торговлей, вторая — обработкой отходов и ломом черных металлов. На данный момент обе не действуют.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В «дочке» КазГАПа Владимиру Шпету досталась доля (51,29%) Максима Шалкина, который был совладельцем компании с 2020 года. Сейчас ему принадлежат более половины акций в буровзрывной компании «Мир» в Хабаровском крае, а также контрольный пакет одноименной московской логистической компании с оборотом в 112 млн рублей. Кроме того, у него 25% в московской торговой компании «Мир», выручка которой по итогам прошлого года составила 202 млн рублей.

КазГАП входит в орбиту «Ростеха»

Головная компания «Казанский Гипронииавиапром» была зарегистрирована в 2010-м, на ее счету сотни знаковых проектов и задания государственного значения. Два года назад известный институт перешел под контроль «Ростеха».

В 2015 году КазГАП начал реконструкцию Казанского авиазавода и как генподрядчик, и как проектировщик. На десять объектов было выделено порядка 27 млрд рублей. Но через четыре года проектный институт оказался на грани банкротства, и в 2019 году его бывший владелец Борис Тихомиров продал предприятие.

Крах КазГАПа связывали с двумя проблемами: субподрядчики отказались работать на КАЗе по прежним расценкам после удорожания себестоимости строительства. Взятый институтом кредит на 1,2 млрд рублей стал непосильным бременем для организации.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Второй проблемой стало то, что казанский авиазавод отказался принимать этапы строительства из-за расхождений в рабочей и проектной документациях.

Позднее, в 2021 году, предприятие выкупил холдинг «Технодинамика», к которому Тихомиров обратился за помощью. «Технодинамика» принадлежит промышленному магнату Виктору Григорьеву и входит в ГК «Ростех».

Через два года после смерти Бориса Тихомирова, в 2022 году, «Технодинамика» назначила на должность генерального директора компании столичного строителя-девелопера Андрея Опарина.

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Елизавета Пуншева