В Казани проведут мероприятия в честь десятилетия Универсиады — приедут Мутко, Матыцин, Шувалов и Файзуллин

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Казани в ближайшие дни планируют отметить десятилетие летней Универсиады, которую город принимал в 2013 году. На мероприятиях ждут гостей из Москвы, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Запланирован визит гендиректора «Дом.РФ» Виталия Мутко, министра спорта России Олега Матыцина, председателя госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, главы Минстроя страны Ирека Файзуллина и многих других. Ожидается их участие в открытии музея на территории «Ак Барс Арены».

— В целом просто получается такой спортивный уик-энд, мы решили подгадать, что в эти даты у нас как раз все шло к церемонии закрытия [Универсиады], мы решили совместить, так скажем, приятное с полезным, — рассказал он, уточнив, что будет «небольшой вечер, встреча».



Напомним, в этом году в Казани к юбилею летней Универсиады приурочили часть событийных мероприятий. Например, памятной дате посвятили «Ночной велофест», который прошел в начале июля.



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Татьяна Демина