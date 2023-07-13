Владимир Путин оценил шансы на продление зерновой сделки

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Президент России Владимир Путин заявил, что страна может приостановить участие в зерновой сделке. По его словам, российская сторона продлит ее, когда перед ней будут выполнены соответствующие обязательства.

Путин подчеркнул, что условия, на которые согласилась российская сторона, должны были учитывать ее интересы. Но вместо выполнения условий страна получила «игру в одни ворота».

— Несмотря на это, мы по доброй воле многократно продлевали зерновую сделку. Многократно. Но хватит, в конце концов, — сказал глава государства в эфире телеканала «Россия-24».

Путин добавил, что у России есть несколько дней на принятие решения по сделке.

Месяц назад президент России заявил, что правительство страны думает над выходом из зерновой сделки. Позже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность возможным прекращением действия сделки. Вместе с этим замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка, вероятнее всего, прекратит свое существование после 18 июля. На днях Гутерриш направил президенту России Владимиру Путину письмо с предложениями по реализации российской части зерновой сделки.

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Айрат Назипов