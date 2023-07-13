Виталий Мутко принял участие в церемонии вручения дипломов в Казани
Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко 13 июля посетил Казань. Он принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма.
Дипломы в этом году получили 804 студента Поволжского университета спорта и туризма. Из них 618 — бакалавры, 186 — магистры.
Больше всего выпускников Института спорта — это самый большой выпуск среди всех институтов. Это 358 человек: бакалавриат — 293, магистратура — 65.
Виталий Мутко также возложил цветы к мемориальной доске героически погибшему в спецоперации выпускнику вуза.
До мероприятия Виталий Мутко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»
комментарии