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Виталий Мутко принял участие в церемонии вручения дипломов в Казани

15:15, 13.07.2023 1
Виталий Мутко принял участие в церемонии вручения дипломов в Казани
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко 13 июля посетил Казань. Он принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма.

Дипломы в этом году получили 804 студента Поволжского университета спорта и туризма. Из них 618 — бакалавры, 186 — магистры.

Больше всего выпускников Института спорта — это самый большой выпуск среди всех институтов. Это 358 человек: бакалавриат — 293, магистратура — 65.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Виталий Мутко также возложил цветы к мемориальной доске героически погибшему в спецоперации выпускнику вуза.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

До мероприятия Виталий Мутко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:20
    Так его вроде Виктор звали в речном техникуме )
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