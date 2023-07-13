Фарид Мухаметшин — о грядущем уходе: «Жена сказала: «Җитте сиңа», хватит, говорит»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани прошла пресс-конференция, посвященная итогам работы Госсовета Татарстана за первое полугодие 2023 года, а уже 17 июля в республике начинаются парламентские каникулы. Председатель органа Фарид Мухаметшин рассказал о планах на второе полугодие, проблемах региона и ответил на вопрос о выдвижении своей кандидатуры на новый срок. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Я впервые такой документ за много лет получаю»

За первый квартал 2023 года Госсовет Татарстана провел шесть заседаний, рассмотрел более 14 вопросов принял 56 законов. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель органа Фарид Мухаметшин.

— Мы видим рост по основным социально-экономическим показателям. По объему промышленного производства Татарстан продолжает занимать первое место среди субъектов Приволжского федерального округа. Это в условиях санкций и в условиях нашей многовекторной экономики, многонациональной республики. Для нас этот показатель очень характерен, и мы его очень ценим, — подчеркнул он.

По его словам, в преддверии парламентских каникул уже началось формирование бюджета республики на 2024 год. В планах — распределить региональный бюджет на 2025 и 2026 годы.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Фарид Мухаметшин также отметил важность активизации молодежного парламента: «Привлекая молодых активистов, мы включаем их в политический и социальный процессы республики».

Продолжают реализовываться в регионе 50 проектов и 30 программ. Финансирование ни по одной из них в этом полугодии не прекратилось, и, более того, привлекаются федеральные средства.

— Татарстан и его парламент признан информационно открытым для всех. Я впервые такой документ за много лет получаю о том, что мы с вами, благодаря вам и вашей деятельности, стали открытыми для населения нашей республики и федерального центра. Мы с вами в тесной связи. Мы самый открытый региональный парламент Российской Федерации, — заявил спикер парламента, поблагодарив журналистов региона.

«Мы, наверное, сами не дорабатываем в этом вопросе»

В ходе заседания Мухаметшин назвал и основные проблемы Татарстана, которые надо решить. По его словам, таковыми являются засуха и утилизация твердых коммунальных отходов.

— Может, это нехорошо, но это правда. Мы озабочены ситуацией климатической на территории Татарстана. Температура очень высокая, дождей до сих пор нет. Есть вопрос, который заставляет задуматься, чтобы сохранить поголовье скота, который надо будет кормить в течение зимы, — подчеркнул спикер.

Он добавил, что в случае, если скот придется вести на убой, откроется вопрос восстановления численности поголовья.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Что касается сбора и утилизации твердых коммунальных отходов, на качество которых жители республики жалуются уже долгое время, председатель Госсовета признал, что этот вопрос необходимо доработать.

— Самокритично скажем: мы, наверное, сами не дорабатываем в этом вопросе, — признался политик, — Твердые коммунальные отходы бесконечные. Вопросы, которые поднимает население, — о том, что свалки завалены, около озер и так далее, мусорки завалены. Здесь нужно упорядочить взаимоотношения органов местного самоуправления и исполнителей, которые занимаются этим делом — вопросами сбора, вопросами утилизации.

На осенней сессии решение по этому вопросу продолжат дорабатывать, добавил Мухаметшин. На заседания будут приглашать депутатов Госдумы от Татарстана. Он подчеркнул, что сами регоператоры должны ответственнее относиться к своим обязанностям:

— Цены поднимают, а реальных дел пока нет — серьезных в части раздельного сбора, утилизации, использования этих отходов, отчистки. Вопросы стоят.

«Наверняка я не буду выдвигаться»

Председатель Госсовета Татарстана пресс-конференции также ответил на вопрос журналистов, будет ли выдвигать свою кандидатуру на эту должность в следующем году.



— Не молодеем, и нагрузка очень большая. Я и председатель Совета законодателей России по международным проблемам, в Москве. Очень часто приходится отрываться, ездить, — заявил он, напомнив, что занимает должность председателя Госсовета Татарстана 25 лет.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Мухаметшин напомнил, что также возглавляет совет ассамблеи народов республики, высший совет республиканского общественного движения «Татарстан — новый век» — «Татарстан — яңа гасыр» и занимает должность секретаря политсовета реготделения партии «Единая Россия».

— Жена сказала: «Җитте сиңа», хватит, говорит, Фарид. Наверняка я не буду выдвигаться. Посмотрим по ситуации. Я буду советоваться с Минтимером Шаймиевым и Рустамом Миннихановым. Думаю, что надо будет готовить человека, если я не пойду, который будет избран депутатом и председателем парламента. Пока так, — сказал Фарид Мухаметшин.



Он занимает должность председателя Госсовета Татарстана с 27 мая 1998 года. С 1995 по 1998 спикер был премьер-министром республики.

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Елизавета Пуншева