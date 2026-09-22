Группа ТАИФ поздравляет Альфреда Шигабутдинова с юбилеем: «Вы являетесь примером руководителя!»
Альфред Кашафович Шигабутдинов отмечает свое 70-летие
Генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов от своего имени и от Группы ТАИФ поздравил с 70-летием Альфреда Кашафовича Шигабутдинова.
«Поздравляю Вас с замечательной юбилейной датой — 70-летием!
Древнегреческий мыслитель, философ и эрудит Аристотель подчеркивал: «Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знания на деле».
Вы являетесь примером руководителя, способного успешно воплощать в жизнь смелые идеи. Обладая огромным опытом работы, широким кругозором и способностью мыслить на перспективу, Вы добились впечатляющих результатов в бизнесе и общественной жизни. Ваш созидательный труд и преданность своему делу вызывают искреннее восхищение и глубокое уважение.
Уважаемый Альфред Кашафович, в этот праздничный день выражаю Вам искреннюю благодарность за Ваш высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную работу и неоценимый вклад в развитие Группы ТАИФ!
Желаю Вам доброго здоровья и активного долголетия, неиссякаемого источника энергии и сил, огромного семейного счастья и новых созидательных успехов!» — говорится в поздравлении.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».