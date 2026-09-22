Группа ТАИФ поздравляет Альфреда Шигабутдинова с юбилеем: «Вы являетесь примером руководителя!»

Альфред Кашафович Шигабутдинов отмечает свое 70-летие

Фото: Роман Хасаев

Генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов от своего имени и от Группы ТАИФ поздравил с 70-летием Альфреда Кашафовича Шигабутдинова.

«Поздравляю Вас с замечательной юбилейной датой — 70-летием!

Древнегреческий мыслитель, философ и эрудит Аристотель подчеркивал: «Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знания на деле».

Вы являетесь примером руководителя, способного успешно воплощать в жизнь смелые идеи. Обладая огромным опытом работы, широким кругозором и способностью мыслить на перспективу, Вы добились впечатляющих результатов в бизнесе и общественной жизни. Ваш созидательный труд и преданность своему делу вызывают искреннее восхищение и глубокое уважение.

Уважаемый Альфред Кашафович, в этот праздничный день выражаю Вам искреннюю благодарность за Ваш высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную работу и неоценимый вклад в развитие Группы ТАИФ!

Желаю Вам доброго здоровья и активного долголетия, неиссякаемого источника энергии и сил, огромного семейного счастья и новых созидательных успехов!» — говорится в поздравлении.