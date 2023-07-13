Ильгиза Гилазова утвердили председателем Конституционного совета Татарстана

Фото: realnoevremya.ru//Максим Платонов

Экс-глава Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов на 45-м заседании Госсовета утвержден председателем Конституционного совета республики. Его кандидатуру выдвинул раис региона Рустам Минниханов.

В состав Конституционного совета Татарстана также вошли Роман Гафаров и Эльмира Мустафина.

В мае 2023 года в Верховном суде Татарстана Ильгиза Гилазова проводили в почетную отставку. Его заявление о прекращении полномочий подано и удовлетворено Высшей квалифколлегией судей России еще в феврале.



Этим летом в Татарстане создали новую структуру власти — место ликвидируемого Конституционного суда республики занял Конституционный совет. Источники «Реального времени» прочили пост руководителя именно Гилазову.

Конституционный совет Татарстана станет постоянно действующим государственным органом республики, осуществляющим свою деятельность в целях укрепления конституционной законности в регионе.

Из своих 66 лет судьей Ильгиз Гилазов отработал 36. Начинал в 1987 году: был назначен отправлять правосудие в Бауманском (ныне Вахитовском) суде Казани. Через два года стал судьей Верховного суда Татарстана. В 1996-м занял пост заместителя председателя ВС РТ и проработал в этой должности 16 лет, после чего в 2011-м одержал победу в конкурсе на председательское место. Вакантной эта должность была объявлена после ухода в отставку Геннадия Баранова, возглавлявшего татарстанский суд четверть века. На тот момент законодательных ограничений к занятию высших должностей в судах еще не было.



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Луиза Игнатьева, Маргарита Головатенко