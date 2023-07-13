В Татарстане в выходные потеплеет до +26 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане в ближайшие выходные ожидается потепление до +26 градусов. В начале следующей недели дневные температуры не превысят +24°С, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

С пятницы по воскресенье — 14-16 июля — Татарстан будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Местами пройдут небольшие дожди, а завтра днем на востоке республике — умеренные.



Ночью 14 и 15 июля в Татарстане прогнозирует от +9 до +16 градусов, днем — от +20 до +26°С. Ночные температуры 16 июля составят от +11 до +16°С, дневные — от +19 до +24°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник и вторник, 17-18 июля, установится облачная с прояснениями погода, местами с дождями. Днем ожидается от +19 до +24 градусов.

Днем в четверг, 13 июля, в восточной части Татарстана пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Днем в полдень зафиксировано от +17 до +22 градусов.

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Татьяна Демина