Прокуратура просит суд РТ увеличить размер взятки, за которую осужден Гумер Нафиев

Приговор по делу бывшего зампрокурора Казани и московских бизнесменов обжалуют и их адвокаты

Фото: Артем Дергунов

Сегодня Верховный суд Татарстана приступает к рассмотрению жалоб на приговор по резонансному коррупционному делу о получении взятки и аферах под предлогом коррупционных схем в отношении миллиардера Александра Кондратенкова и его отца. Как выяснило «Реальное время», приговор обжаловали адвокаты осужденного к 7 годам колонии строгого режима Гумера Нафиева, их коллеги по этому делу и прокуратура.

Жалобы защиты касаются оценки доказательств обвинения, которые райсуд положил в основу приговора, а также чрезмерно жестких, по мнению фигурантов, сроков.

Напомним, 30 июня 2026 года Вахитовский суд Казани признал москвичей Владимира Кучинского и Евгения Коклягина виновными в мошенническом хищении средств Кондратенковых на 132,7 млн рублей и покушении на посредничество взяточничеству (первоначально обвинение звучало как посредничество, то есть законченный состав преступления). Каждый из них получил по 9 лет колонии строгого режима со штрафом в 61 млн рублей. Бизнесмену Владимиру Бойкову за две аферы на 200 млн рублей и коррупционное посредничество суд назначил 10 лет «строгача» со штрафом 6 млн рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Татарстанец Гумер Нафиев, ранее занимавший пост заместителя прокурора Казани, получил 7 лет строгого режима со штрафом в 5 млн рублей — за получение взятки. При этом суд не согласился с версией силовиков о передаче Нафиеву 3 млн рублей и посчитал доказанной сумму в 1 млн рублей, соответственно изменив квалификацию с части 6 на более мягкую часть 5 статьи 290 УК РФ.

Именно в этой части сторона обвинения оспаривает приговор, считая, что сокращение размера вменяемой взятки по итогам судебного следствия противоречит обстоятельствам дела и доказательствам обвинения. В прокуратуре считают, что нужно вернуть первоначальную квалификацию и назначить Нафиеву за получение взятки в особо крупном размере более суровое наказание.

При этом, как отмечают адвокаты, гособвинитель не стал обжаловать сокращение размера той же суммы в 1 млн при оценке посреднических действий Бойкова, что выглядит крайне нелогично: «То есть Бойков передал миллион рублей, а Нафиев все равно получил три миллиона...»

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К слову, райсуд приговорил бывшего зампрокурора еще и к конфискации полученной суммы взятки.

В Верховный суд РТ сегодня пришел и адвокат Кондратенковых. По данным «Реального времени», он пытался оспорить приговор, поскольку лишь при оглашении итогового решения его клиенты узнали, что потеряли в данном деле статус потерпевшей стороны. Причем произошло это не в суде, а на финальной стадии предварительного следствия. При этом решение силовиков было обосновано тем, что раз миллионы передавались на взятку за прекращение уголовного преследования, то статуса потерпевших взяткодатели не заслуживают.

Напомним, в прениях сторона обвинения запрашивала для подсудимых жесткие сроки до 17 лет колонии строгого режима со штрафами на общую сумму в 602 млн рублей. При этом для сотрудника прокуратуры в отставке предлагалось 13 лет колонии строгого режима со штрафом в 60 млн рублей.

Сам Гумер Нафиев в последнем слове извинялся за случившееся:

— Не было, наверное, ни дня, чтобы я не корил себя за ту минутную слабость — что поддался искушению, принял этот злосчастный пакет от Пешкова (по версии обвинения, в пакете были 3 млн рублей, по версии Нафиева — 1 млн, — прим. ред.)... Я осознал весь масштаб своей ошибки. Ошибка в том, что позволил Пешкову (экс-сотрудник прокуратуры Подмосковья, — прим. ред.), в то время я считал его другом, впутать меня в ту свою гнусную историю.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По версии СК и прокуратуры, 28 июля 2020 года в номере казанского отеля Нафиев получил от Пешкова 3 млн рублей. Эту сумму силовики считают лишь частью взятки в 200 тысяч долларов, которую другие фигуранты дела намеревались передать за прокурорское бездействие в части отказа отменять постановление сотрудников УВД Казани о приостановке дела НАСКО и за последующие действия по прекращению данного дела. Согласно фабуле обвинения, совершить эти действия зампрокурора Казани не смог, поскольку дело страховой компании НАСКО с ущербом в 10 млрд рублей и не допрошенным ввиду отъезда в Лондон бенефициаром Александром Кондратенковым забрали для дальнейшего расследования в Москву.

Адвокаты Нафиева подчеркивали: переданный их клиентом скан документа никакого влияния на ход следствия не оказал, а слова про помощь с прекращением дела за 200 тысяч долларов от освобожденного от уголовки Ильи Пешкова являются оговором.

В отличие от частично признавшего вину Нафиева московские бизнесмены претензии силовиков отрицали. Их адвокаты просили об оправдании.

