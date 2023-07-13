Срок завершения капремонта моста по улице Назарбаева в Казани перенесли второй раз

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани второй раз перенесли сроки завершения капремонта моста по ул. Нурсултана Назарбаева. Их намерены завершить на месяц раньше — в октябре 2023 года, хотя первоначально дедлайн был установлен на следующий год.

В ремонте объекта задействованы от 20 до 40 человек в зависимости от выполняемых работ. Также привлечены 5 — 10 единиц техники, сообщает мэрия Казани.

Проезжую часть моста расширят до 32,5 метра, несущая нагрузка увеличится с 15 до 25 тонн на ось. По обеим сторонам обустроят тротуары шириной 3 м, а с одной — велодорожку шириной 2 м.

Заместитель директора компании «Мосты и Дороги», которая ведет работы, Руслан Хакимов заявил, что «мост в бетонном исполнении уже, можно сказать, собран». Для устройства опор рабочие использовали 277,6 тонны арматуры и 2 395 кубометров бетона.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, изначально ремонт моста по ул. Нурсултана Назарбаева в Казани планировалось завершить в 2024 году. Позже сроки сдвинули на ноябрь этого года.

Мост по улице Назарбаева закрыли на капремонт в ночь на 28 сентября 2022 года. Председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов объяснил, что необходимость работ по реконструкции объекта стала очевидной еще в 2019 году после проведения обследования. Тогда специалисты определили, что он является аварийным. И поэтому мэрия ввела тогда же ограничения по передвижению через мост тяжеловесной техники.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина