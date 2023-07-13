Татарстан первым в России ввел крупные штрафы за использование беспилотников

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В Госсовете Татарстана поддержали введение в КоАП республики за использование беспилотников крупных штрафов, инициированных прокурором региона Илдусом Нафиковым. Законопроект принят сразу в первом и третьем чтениях. Республика вводит штрафы первой в России.



Теперь в кодексе появится статья 2.21 «Несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Татарстан, предусматривающих реализацию мер в рамках режима (уровня базовой готовности)», сообщает «Коммерсантъ».

За применением дронов в регионе последуют штрафы: для граждан в размере 1—4 тыс. рублей, для должностных лиц — 15—40 тыс. рублей, юридических лиц — 200—300 тыс. рублей. Если нарушение зафиксируют повторно, физлиц оштрафуют на 5 тыс., должностных лиц — на 40—50 тыс. рублей, организации — на 300—500 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

«Уровень базовой готовности» в регионе ввели указом президента России с 19 октября прошлого года. В связи с этим в конце ноября прошлого года на территории Татарстана запретили использовать беспилотные воздушные суда. Мера была введена в целях усиления охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, безопасности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры Татарстана.

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Маргарита Головатенко