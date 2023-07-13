Фестиваль «Вкусная Казань» перенесли на август из-за Суперкубка России по футболу

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Фестиваль «Вкусная Казань», который должен был пройти в ближайшие выходные, перенесли на следующий месяц. Причина — Суперкубок России по футболу, который состоится на «Ак Барс Арене» 15 июля.

По новому плану, «Вкусная Казань» пройдет в столице Татарстана 19—20 августа. Место проведения — «Ак Барс Арена», сообщили в мэрии города.

В этом году фестиваль приурочен к празднованию десятилетия летней Универсиады, которую город принимал в 2013-м. Изначально он планировался на 15—16 июля.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На организацию и проведение «Вкусной Казани» в этом году готовы выделить из муниципального бюджета 11,5 млн рублей, из которых почти 1,8 млн предусмотрены на развлекательную программу. Контракт включает услуги по организации застройки фестиваля — расстановка посадочной зоны, столиков, мусорных контейнеров и кресел, аренда сценического и технического оборудования, SMM и рекламы, обеспечение фотосъемкой и видеосъемкой и координация мероприятия.



В 2022 году «Вкусная Казань» проходила в сентябре на площадке у Дворца земледельцев. Фестиваль обошелся городскому бюджету в 2,47 млн рублей — в два раза дешевле начальной цены контракта в 5,36 млн рублей.



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Татьяна Демина