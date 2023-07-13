«В результате нововведений «серый рынок» перевозчиков вольется в наши ряды»

Депутаты Татарстана спорили о ценах на услуги такси и цветовом решении для их автомобилей

Нашумевший республиканский законопроект о такси, подготовленный по лекалам ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа в легковом такси в РФ», принят Госсоветом Татарстана. С 1 сентября этого года правила оказания услуг ужесточаются: агрегаторы службы заказа такси, перевозчики и сами автомобили должны быть зарегистрированы в госреестрах, а машины перекрашены в желтый или белый цвета. Но в самом начале сессии депутаты сформировали «тройку» судей Конституционного совета, увеличили дефицит бюджета-2023 до 45,4 млрд рублей из-за «опережающего финансирования» со стороны федерального центра. «Вторая половина года обещает быть более сложной», — предрекали трудности с наполнением казны на сессии, убедился корреспондент «Реального времени».



«Главное — укрепление конституционной законности в Татарстане»



Сегодня на заседании татарстанского парламента поставили точку в процессе формирования Конституционного совета РТ. Депутаты утвердили персональный состав КС, который должен состоять из трех членов — председателя и двух заместителей. Возглавил совет экс-председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов, выдвинутый раисом республики. Его замами стали судья ВС РТ Роман Гафаров и судья второй квалификационной категории Эльмира Мустафина. Их кандидатуры были утверждены Комитетом ГС РТ по госстроительству и местному самоуправлению. Всех трех кандидатов выбрали единогласно.

— Честно говоря, я их тоже приглашал, — поделился подробностями назначения Фарид Мухаметшин. — Немало времени обсуждали, как будем работать. Сказал, что им оказана высокая честь стоять у истоков создания высокого органа — Конституционного совета Татарстана, решить — как его вписать в структуру органов госвласти республики и выстроить взаимоотношения. Мы все это проговорили.

«Честно говоря, я их тоже приглашал», — поделился подробностями назначения Фарид Мухаметшин. Фото: Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

Но все-таки слово предоставили и будущим членам Конституционного совета РТ. Депутат Госсовета РТ, гендиректор ТНВ Ильшат Аминов поинтересовался у двух кандидатов, как они видят свою задачу как руководителей совета. Отвечать взялся судья Роман Гафаров.

— Основная задача — укрепление конституционной законности в Татарстане, и все силы будут направлены на это, — лаконично сообщил он, выйдя на трибуну.

По его словам, в первое время совет займется организационной работой, а затем перейдет к непосредственным задачам, но какие они — не стал конкретизировать.

Конституционный совет РТ был учрежден в июне этого года, он взял на себя полномочия упраздненного, согласно требованиям федерального законодательства, Конституционного суда республики. Совет создается как постоянно действующий государственный орган на основе нормы статьи 114.1 обновленной Конституции Татарстана, утвержденной в начале года. За принятие соответствующего законопроекта 8 июня проголосовал парламент республики.

На границе — спокойно

Следом разрешилась другая интрига, связанная с расширением численности депутатов, работающих на постоянной основе, их стало 23. Новую «вакантную» позицию занял Мякзюм Салахов, член Комитета ГС РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. «Мы поддержали его, учитывая богатейший опыт работы и жизни. Он будет работать в том же комитете, где и работал», — сообщил Фарид Мухаметшин.

«Мы поддержали его, учитывая богатейший опыт работы и жизни», — отметил Фарид Мухаметшин. Фото: Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

Сразу после этого депутаты без разговоров утвердили соглашение о прохождении границы с Кировской областью. 2 июля раис Татарстана и глава Кировской области Александр Соколов подписали соглашение и вынесли его на утверждение парламента. Переговоры с этим регионом проходили непросто и заняли почти три года. Граница с областью — это 228 км вдоль Балтасинского и Кукморского районов республики. Сейчас землеустроительное дело с Кировской областью направлено на экспертизу в Росреестр, сообщил глава МЗИО РТ Фаниль Аглиуллин. Таким образом, Татарстан завершает работу по определению границ с регионами. «Работа требовала и дипломатических, и конфликтологических знаний», — заметила депутат Римма Ратникова. Общая протяженность границы Татарстана с другими регионами составляет 3,4 тысячи км. Республика граничит с восемью субъектами России.

Дефицит увеличили опережающими темпами

Неожиданной оказалась инициатива Минфина по увеличению бюджетного дефицита вдвое — до 45,4 млрд рублей. Расходы бюджета республики увеличиваются на 44,8 млрд рублей — до 415,9 млрд рублей, доходы — на 26 млрд рублей, до 370,5 млрд, а дефицит бюджета вырос до 45,4 млрд рублей. Как рассказал татарстанский министр финансов Радик Гайзатуллин, в этом году поступлений по нефтянке было меньше, зато по промышленным, транспортным и торговым предприятиям прогнозируется рост по налогу на прибыль на 15 млрд рублей. По словам главы Минфина РТ, собственные расходы бюджета Татарстана, без учета федеральных средств, выросли на 40,8 млрд рублей. В частности, расходы на реализацию новых инвестиционных проектов увеличились на 7,1 млрд, расходы на софинансирование мероприятий нацпроектов — на 6 млрд, расходы на проведение социально значимых мероприятий, региональные программы капитального строительства и ремонта — на 5,1 млрд рублей.

Гайзатуллин объяснил перекройку «объективной необходимостью» и заверил, что дефицит республиканского бюджета полностью обеспечен источниками, Татарстан ни по каким параметрам не нарушает обязательства перед федеральным центром по реструктуризации задолженности.

Председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин добавил, что, несмотря на продолжающиеся санкции, экономика республики отработала в первом полугодии стабильно. «Вторая половина года ожидается более сложной», — признал он.

Несмотря на продолжающиеся санкции, экономика республики отработала в первом полугодии стабильно. Фото: Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

Зачем такси менять цвет?

Министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов представил республиканский законопроект о такси, который должен заработать уже с 1 сентября этого года. Базовые нормы заложены в федеральном законе №580 об организации перевозок пассажиров и багажа в легковом такси в РФ, а регионы обязаны его адаптировать под местные условия. Как выяснилось в ходе обсуждения, Татарстан вводит правила регулирования в числе первых 20 регионов. И использовал лишь три ключевые нормы из набора из 21 требования, предусмотренного в федеральном законе. Однако самое большое раздражение вызвала обязанность перекрасить машину в желтый или белый цвет, от которой почему-то нельзя отказаться.

1 сентября этого года вступает в силу федеральный закон об организации перевозок пассажиров и багажа в легковом такси, напомнил Фарит Ханифов. Им вводится комплексное регулирование в области таксоперевозок, что меняет действующую модель регулирования рынка такси. В рамках приведения республиканского законодательства в соответствие разработан собственный проект закона о такси, пояснил он. Главная новация — работать в такси могут не только компании, индивидуальные предприниматели, но и самозанятые. Но они обязаны будут заключать договоры с агрегаторами.

Самое большое раздражение вызвала обязанность перекрасить машину такси в желтый или белый цвет. Фото: realnoevremya.ru

Для контроля за участниками рынка будет создано три реестра — агрегаторов, перевозчиков и автомобилей. Введение реестров будет осуществляться в федеральной информационной системе легковых такси. При этом каждый из игроков должен получить разрешение, подтверждающее участие в госреестре такси. До настоящего времени законодательно не была урегулирована деятельность служб заказа (агрегаторов) и их отношения с перевозчиком и пассажиром. Федеральный закон устраняет этот пробел. Срок действия разрешения — 5 лет.

Председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин добавил, что подходы у субъектов разные. К примеру, в Петербурге и Пензе впервые установили цветовую гамму и применили аттестацию, ввели экологический класс такси. В перспективе и в нашей республике планируется ввести аттестацию водителей на знание объектов инфраструктуры и экологический класс двигателей.

— Не повлечет ли то, что мы сегодня примем, дальнейший рост цен на услуги такси? Вот мы сейчас примем — будет повышение? — спросил депутат Николай Рыбушкин.

Министр транспорта Фарит Ханифов попытался успокоить, заверив, что повышение будет кратковременным. «У нас всегда есть периоды роста стоимости проезда и уменьшения. Вот когда в Казани наступает туристический бум, цены подскакивают, потом — опускаются. Сильные морозы наступили — снова подрастают», — обозначил он первую причину. По его словам, ведомство проанализировало стоимость одной поездки в такси с 2017 года и пришло к выводу, что тут несколько причин. Вторая — это снижение количества парка автомобилей. «Раньше было зарегистрировано 8 тысяч автомобилей, а теперь осталось 3,5 тысячи с небольшим», — заявил он.

«Раньше было зарегистрировано 8 тысяч автомобилей такси, а теперь осталось 3,5 тысячи». Фото: realnoevremya.ru

По мнению главы Минтранса РТ, «в результате нововведений «серый рынок» перевозчиков вольется в наши ряды. Как на это отреагируют тарифы? Я думаю, сначала подрастут, а потом придут в норму».

«Говорят, что не требуется лишних денег. Но машины перекрашивать надо?! А в некоторых областях не красят машины. Зачем? Ведь есть «шахматки» наверху и люди привыкают к ним. Если есть — значит такси», — негодовал депутат от КПРФ Хафиз Миргалимов. Ему объяснили, что требование к цвету такси было введено республикой еще в 2011 году и отказываться от этой нормы здесь не собираются.