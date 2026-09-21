Индия может сократить закупки российской нефти из-за санкций США

По итогам сентября страна может снизить ввоз сырья до 1,9 млн баррелей в день

На фоне принятого в США закона об «адских» санкциях Индия может сократить закупки российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным аналитической платформы Kpler, индийские компании уже снизили импорт нефти из России. Аналитики допускают, что по итогам сентября страна сократит ввоз сырья до 1,9 млн баррелей в день. Это чуть более 35% от всех поставок нефти. Заменить российские поставки будет сложно, отмечает агентство.

Напомним, Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России 19 сентября. Документ предусматривает введение пошлин до 500% на прямой импорт из РФ и до 100% — на товары из стран-покупателей российских энергоносителей.

Алсу Сабирзанова