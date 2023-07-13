Внешний долг России достиг $347,7 млрд — это минимум за последние 17 лет

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Центробанк России сообщил о рекордном с 2006 года снижении размера внешнего долга страны. Так, с начала нынешнего года он снизился на $33 млрд и составил $347,7 миллиарда.

— В значительной степени динамика показателя определялась сокращением обязательств прочих секторов по долговым инструментам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, что было отчасти связано с реализацией механизма выпуска замещающих облигаций, — информирует сайт ЦБ России.

Уточняется, что важную роль сыграло уменьшение задолженности органов госуправления, обусловленное «реализацией нерезидентами суверенных ценных бумаг».

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В прошлом году российский Минфин не мог занимать у международных организаций и погашать долги перед ними в полной мере. Всего объем платежей по кредитам составил 68% от плана, или 16,3 млрд рублей.

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Айрат Назипов