«Машины перекрашивать надо — зачем?!»: в Татарстане приняли закон о такси
Сегодня на сессии Госсовета Татарстана парламентарии обсудили работу такси в республике. Депутаты приняли в первом чтении и в целом законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РТ».
Как сообщил корреспондент «Реального времени», депутаты раскритиковали проект республиканского закона, регулирующего деятельность такси:
— Говорят, что не требуется лишних денег. Но машины перекрашивать надо?! А в некоторых областях — не красят машины. Зачем? Ведь есть «шахматки» наверху, и люди привыкают к ним. Если есть — значит такси, — заявил депутат Госсовета от КПРФ Хафиз Миргалимов.
Кроме того, он указал на плохую работу общественного транспорта, из-за чего жителям приходится долго ждать рейсового автобуса. «Почему стоимость проезда растет не пропорционально зарплатам и пенсиям? — возмущались депутаты Госсовета на парламентском часе, посвященного организации пассажирских перевозок в Татарстане. «Нефть, бензин, солярка — у нас, и на Запад нечего кивать. Сравнивал стоимость проезда по Приволжскому, Южному округам — мы тоже не на высоте», — заметил Миргалимов.
— В Кисловодске — 20 рублей, а у нас почти 40! Почему? — добавил депутат Тахир Хадеев.
Другая беда, считает парламентарий, что между муниципалитетами курсируют изношенные автобусы, нет субсидированных маршрутов. В ответ глава Минтранса РТ заявил, что существующая система субсидирования пассажирских перевозок и так находится на пределе возможностей. «Мы выплачиваем [на компенсацию расходов] 1,4 млрд рублей, — заявил Фарид Ханифов, - Считаем, что стоимость проезда сбалансирована. Тем не менее, обновление парка транспорта идет. Начали работать по двум проектам: 11 муниципальных образований получат 142 новых автобуса.
Осенью такси вновь подорожает
С 1 сентября этого года вступает в силу федеральный закон № 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа в легковом такси в РФ». Им вводится комплексное регулирование в области такси, которое меняет действующую модель регулирования рынка такси. В рамках приведения республиканского законодательства разработан собственный проект закона о такси.
Согласно принятому законопроекту республики, с осени в такси в республике будут работать лишь машины белого и желтого цветов. Получение разрешений на работу в такси физических и юридических лиц — таксистов, таксопарков и агрегаторов — будет регулироваться. Компании-перевозчики будут нести ответственность за безопасность пассажира в такси и претензии клиента.
Ранее эксперты уже предупреждали, что грядет новое повышение услуг перевозчиков в связи с новыми правилами для агрегаторов такси, которые заработают этой осенью.
Изменения подразумевают введение штрафов за передачу заказов водителям без официальной лицензии. Уточняется, что для физических лиц штраф может составить до трех тысяч рублей, а для юридических — до 200 тысяч.
На фоне нововведений рынок может значительно сократиться, поскольку в настоящее время лицензия на пассажирские перевозки имеется лишь у одного из пяти таксистов. По словам гендиректора компании «Мой автопрокат» Дмитрия Матвеева, стоимость поездок может увеличиться минимум в два раза. Вместе с этим независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов заявил, что цены могут вырасти пятикратно.
Татарстан принимает закон о такси в числе первых 20 регионов, сообщил председатель Комитета Государственного Совета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александ Тыгин. По его словам, подходы у субъектов разные. К примеру, в Петербурге и Пензе впервые установили цветовую гамму и применили аттестацию, ввели экологический класс такси. Всего федеральный закон предусматривает 21 требование в регулировании рынка такси, тогда как Татарстан ограничился лишь несколькими из них. В перспективе планируется ввести аттестацию водителей на знание объектов инфраструктуры и по экологическому классу двигателей.
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