«Машины перекрашивать надо — зачем?!»: в Татарстане приняли закон о такси

Сегодня на сессии Госсовета Татарстана парламентарии обсудили работу такси в республике. Депутаты приняли в первом чтении и в целом законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РТ».

Как сообщил корреспондент «Реального времени», депутаты раскритиковали проект республиканского закона, регулирующего деятельность такси:

— Говорят, что не требуется лишних денег. Но машины перекрашивать надо?! А в некоторых областях — не красят машины. Зачем? Ведь есть «шахматки» наверху, и люди привыкают к ним. Если есть — значит такси, — заявил депутат Госсовета от КПРФ Хафиз Миргалимов.



«Машины перекрашивать надо! Зачем?» — заявил Хафиз Миргалимов. Фото: Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

Кроме того, он указал на плохую работу общественного транспорта, из-за чего жителям приходится долго ждать рейсового автобуса. «Почему стоимость проезда растет не пропорционально зарплатам и пенсиям? — возмущались депутаты Госсовета на парламентском часе, посвященного организации пассажирских перевозок в Татарстане. «Нефть, бензин, солярка — у нас, и на Запад нечего кивать. Сравнивал стоимость проезда по Приволжскому, Южному округам — мы тоже не на высоте», — заметил Миргалимов.

— В Кисловодске — 20 рублей, а у нас почти 40! Почему? — добавил депутат Тахир Хадеев.

Другая беда, считает парламентарий, что между муниципалитетами курсируют изношенные автобусы, нет субсидированных маршрутов. В ответ глава Минтранса РТ заявил, что существующая система субсидирования пассажирских перевозок и так находится на пределе возможностей. «Мы выплачиваем [на компенсацию расходов] 1,4 млрд рублей, — заявил Фарид Ханифов, - Считаем, что стоимость проезда сбалансирована. Тем не менее, обновление парка транспорта идет. Начали работать по двум проектам: 11 муниципальных образований получат 142 новых автобуса.



Осенью такси вновь подорожает

С 1 сентября этого года вступает в силу федеральный закон № 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа в легковом такси в РФ». Им вводится комплексное регулирование в области такси, которое меняет действующую модель регулирования рынка такси. В рамках приведения республиканского законодательства разработан собственный проект закона о такси.

Согласно принятому законопроекту республики, с осени в такси в республике будут работать лишь машины белого и желтого цветов. Получение разрешений на работу в такси физических и юридических лиц — таксистов, таксопарков и агрегаторов — будет регулироваться. Компании-перевозчики будут нести ответственность за безопасность пассажира в такси и претензии клиента.

Ранее эксперты уже предупреждали, что грядет новое повышение услуг перевозчиков в связи с новыми правилами для агрегаторов такси, которые заработают этой осенью.

С осени в такси в республике будут работать лишь машины белого и желтого цветов. Фото: realnoevremya.ru

Изменения подразумевают введение штрафов за передачу заказов водителям без официальной лицензии. Уточняется, что для физических лиц штраф может составить до трех тысяч рублей, а для юридических — до 200 тысяч.

На фоне нововведений рынок может значительно сократиться, поскольку в настоящее время лицензия на пассажирские перевозки имеется лишь у одного из пяти таксистов. По словам гендиректора компании «Мой автопрокат» Дмитрия Матвеева, стоимость поездок может увеличиться минимум в два раза. Вместе с этим независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов заявил, что цены могут вырасти пятикратно.

Татарстан принимает закон о такси в числе первых 20 регионов, сообщил председатель Комитета Государственного Совета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александ Тыгин. По его словам, подходы у субъектов разные. К примеру, в Петербурге и Пензе впервые установили цветовую гамму и применили аттестацию, ввели экологический класс такси. Всего федеральный закон предусматривает 21 требование в регулировании рынка такси, тогда как Татарстан ограничился лишь несколькими из них. В перспективе планируется ввести аттестацию водителей на знание объектов инфраструктуры и по экологическому классу двигателей.

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Луиза Игнатьева