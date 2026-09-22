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В Татарстане введен режим беспилотной опасности

04:43, 22.09.2026

Ограничения действуют с 02.08 мск

В Татарстане введен режим беспилотной опасности
Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ограничения на всей территории Татарстана действуют с 02.08 мск. Также закрыт аэропорт Казани.

Аналогичные ограничения действуют в ряде соседних с Татарстаном регионов — Чувашии, Самарской и Ульяновской областях.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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