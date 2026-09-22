В Татарстане введен режим беспилотной опасности
Ограничения действуют с 02.08 мск
В Татарстане введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения на всей территории Татарстана действуют с 02.08 мск. Также закрыт аэропорт Казани.
Аналогичные ограничения действуют в ряде соседних с Татарстаном регионов — Чувашии, Самарской и Ульяновской областях.
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