Замглавы Минцифры России Максима Паршина задержали по подозрению в коррупции

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Выставка Связь»/YouTube.com

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин задержан по подозрению в коррупционном преступлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

— Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин задержан следственными органами Следственного комитета России. Он подозревается в совершении коррупционного преступления, — сказала она.

В министерстве подтвердили, что в отношении замглавы министерства проводится расследование.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Максим Паршин родился 23 июля 1976 года в городе Мытищи Московской области. С 2002 по 2013 год работал на различных должностях в Министерстве экономического развития России. В 2013 году занял пост заместителя гендиректора ФГУП «Почта России», а затем перешел на должность заместителя руководителя федеральной службы по труду и занятости. С 2016 года возглавлял департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития.



16 августа 2018 года распоряжением правительства был назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.



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Айрат Назипов