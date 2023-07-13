Раис Татарстана призвал бизнесменов развивать внутренний туризм

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с предпринимательским сообществом развитие загородных объектов отдыха на территории республики. Он заявил, что в регионе интенсивно развивается природный, а также загородный туризм, и призвал продолжать работу в этом направлении.

— Реализуется много проектов, у каждого есть свои преимущества. Мы должны развивать внутренний туризм. Сегодня можно не выезжая за пределы Татарстана комфортно отдохнуть на берегу реки или в лесу. Для этого создаются все условия. Главное — у нас есть инициативные люди, предприниматели, активно участвующие в этой работе, — передает слова Минниханова его пресс-служба.

Руководитель дирекции по природным территориям фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина рассказала, что на сегодня в республике инвестиции в сферу загородного туризма составили 3,3 млрд рублей. На территории Татарстана работают 42 объекта в 16 районах, создано 450 рабочих мест. С 2022 года здесь отдохнули более 80 тысяч гостей. До 2025 года в отрасль планируется привлечь еще 2,6 млрд рублей и создать 14 объектов в девяти районах.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В свою очередь председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов рассказал, что в прошлом году 18 объектов отдыха на природе получили 271 млн рублей, из которых 220 млн — федеральные средства, а 51 млн выделены из республиканского бюджета. Кроме того, еще 16 млн рублей направлены на приобретение оборудования, инвентаря для проката, обустройство зон отдыха.

— В этом году мы реализуем еще одну меру поддержки по созданию и развитию пляжей для объектов загородного отдыха. Общий лимит — более 177 млн рублей. На сегодня уже поддержано 14 проектов. Конкурс продолжается, в ближайшее время поддержку получат еще семь-восемь проектов, — сказал Иванов.

Также бизнесмены презентовали Минниханову свои проекты в сфере загородного и природного туризма. Они рассказали об отличительных особенностях своих объектов и поделились планами дальнейшего развития.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В декабре прошлого года в Татарстане анонсировали строительство сразу шести туристических объектов. Они расположатся в Агрызском, Бугульминском, Менделеевском, Зеленодольском и Лаишевском районах республики.

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Айрат Назипов