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В России возобновят программу мегагрантов для исследователей

17:45, 13.07.2023
В России возобновят программу мегагрантов для исследователей
Фото: kremlin.ru

В России возобновится программа мегагрантов для исследователей. Президент страны Владимир Путин поручил правительству профинансировать ее до 2026 года.

— Я прошу в рамках национального проекта по формированию экономики данных определить меры поддержки фундаментальных исследований, включая увеличение объемов финансирования, — заявил российский лидер на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Программа должна помочь привлечь высококвалифицированных исследователей из разных государств для работы в России и развития научного потенциала страны.

Фото: kremlin.ru

Также на форуме Владимир Путин поручил разработать национальный проект по формированию экономики данных. Его нужно подготовить в течение года на период до 2030 года. По словам главы государства, новые принципы экономики необходимы в том числе в связи с угрозой национальной безопасности, которую несет зависимость от иностранных технологических платформ.

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Айрат Назипов
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