В Минобрнауки предложили изменить правила поступления в университеты

Речь идет об ужесточении требований к профильным предметам и новой системе поощрений

Фото: Динар Фатыхов

Министерство науки и высшего образования России предложило изменить порядок приема в вузы. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Он предусматривает ужесточение требований к профильным предметам:

физика: число направлений, где этот предмет является обязательным, вырастет до 37. В частности, она станет необходима для всех специальностей в области машиностроения;

история: экзамен станет обязательным там, где вузы ранее имели право самостоятельно выбрать между историей и обществознанием.

математика: станет обязательным условием для поступления на все специальности, связанные с информационной безопасностью.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также предлагается отказаться от многопрофильного конкурса. В этом случае поступающим предстоит соревноваться за места на конкретные специальности или направления.

Для выпускников, которые сдадут больше экзаменов, чем требуется для основного конкурса, разработана система поощрений. Так, если абитуриент набрал 60 и более баллов по математике, физике, химии, информатике или биологии, но не использует в основном конкурсе, он сможет получить за него от 15 до 25 дополнительных баллов.

Также дополнительные баллы можно получить за участие в проекте «Код будущего», подготовку в организациях ДОСААФ и наличие медали Совета Федерации «За проявленное мужество». Что касается олимпиадников, правила для них станут строже. Без вступительных испытаний смогут поступить только победители, учитываться будут результаты за 10–11 классы.

Если изменения примут, то новые правила вступят в силу с 2027/28 учебного года.

Напомним, юольшинство жителей Казани выступают против отмены права поступать в вузы без вступительных испытаний (БВИ) по результатам олимпиад. Помощник президента Андрей Фурсенко ранее предложил усложнить задания ЕГЭ и отменить значительную часть олимпиад, так как они, по его мнению, себя обесценили.

Галия Гарифуллина