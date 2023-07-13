Правительство России окажет обрабатывающей промышленности дополнительную поддержку

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Правительство России окажет обрабатывающей промышленности дополнительную поддержку. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

В 2023 году на эти цели по поручению президента России направят 2 млрд рублей в виде грантов. Они пойдут на разработку конструкторской документации на комплектующие изделия. Таким образом, общий объем поддержки достигнет почти 7 млрд рублей.



Благодаря дополнительному финансированию реализуют около полутора сотен проектов в сферах медицины, социальной помощи и реабилитации, транспортного машиностроения, станкостроения и радиоэлектроники, производства малотоннажного СПГ и газомоторного топлива и энергоснабжения, а еще разведки и добычи нефти и газа.

Рассчитывается, что это увеличит объемы и перечень высокотехнологичной продукции, расширит производства и капиталовложения.

В июне Кабмин Татарстана продлил государственную программу республики «Развитие обрабатывающих отраслей промышленности» еще на один год. Она продолжит действовать до 2026 года включительно. Общий объем ее финансирования составит 3,55 млрд рублей. Из этой суммы 961,78 млн рублей направят на ее реализацию в 2023 году, еще 513,8 млн рублей — в следующем. На 2025-й и 2026-й выделение средств не предусмотрено.

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Маргарита Головатенко