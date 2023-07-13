В Госдуме предложили признать семьи с двумя детьми многодетными

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков выступил с инициативой о признании многодетными семей с двумя детьми, сообщает «РИА Новости».



— Прошу Вас поддержать наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве, — сказано в обращении парламентария, направленного вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

Даванков считает, что в России относительно низкое количество семей с тремя и более детьми. Многие семьи предпочитают не увеличивать количество детей, поскольку семья недостаточно финансово обеспечена.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Только в Татарстане число многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, за 10 лет уменьшилось в 2,1 раза, выяснило «Реальное время», проанализировав данные официальной статистики. На конец 2022 года таких в республике насчитывалось 1 413. При этом за это же время число молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, сократилось в восемь раз. В конце прошлого года их насчитывалось 2 074.

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Маргарита Головатенко