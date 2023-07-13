Ректором РАНХиГС назначен Алексей Комиссаров

Фото: realnoevremya.ru/Тимур Рахматуллин

Ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте страны (РАНХиГС) назначен Алексей Комиссаров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В РАНХиГС Алексей Комиссаров работает с 2017 года. В январе 2023 года его назначили исполняющим обязанности ректора вуза.

Алексей Комиссаров родился в Москве в 1969 году. Образование получил в Московском автомобильно-дорожном институте по специальности «инженер по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей». Обучался также в РАНХиГС — получил там степень МВА.

До Алексея Комиссарова пост ректора РАНХиГС занимал Владимир Мау. Его освободили от этой должности по его собственному желанию в связи с состоянием здоровья в начале 2023 года.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина