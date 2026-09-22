Никита Хромых: «Хочется попасть в элитный раунд чемпионата мира»

Игрок сборной Армении стартует в отборе на чемпионат мира по футзалу

Никита Хромых. Фото: предоставлено федерацией футбола Армении

Нынешней зимой сборная Армении заняла пятое место на чемпионате Европы по футзалу, проходившем сразу в трех странах — Латвии, Литве и Словении, предваряя тем самым чемпионат мира по футболу, который также прошел в трех государствах. Одним из основных игроков армянской сборной стал воспитанник казанского «Рубина» Никита Хромых. «Реальное время» совместно с департаментом футзала Татарстана публикует интервью татарстанского футзалиста, достигшего столь высокого уровня.

«Из соревнований запомнился выпускной чемпионат России среди команд ДЮСШ»

— Никита, расскажи о своем приходе в спорт?

— Наверное, важным было то, что в детстве меня не с кем было оставлять и старший брат брал меня с собой на тренировки, которые проходили в спортивном зале обычной школы. Начал там тренироваться, после чего стали приглашать в секции, это и «Волна», и ДЮСШ 14, а когда образовалась «Академия Рубина», то попал в группу 1995 года рождения и прошел ее с самого основания до выпуска. Дошел до молодежной команды, затем до дубля. Тогда к нам приходили пообщаться и Сергей Семак, и Гекдениз Карадениз, и Александр Рязанцев, рассказывали каждый о своих карьерах, давали советы на будущее.

— Что запомнилось из соревнований?

— Как экзамен для нас был выпускной чемпионат России среди команд ДЮСШ, это и «Локомотив» (там заканчивал футбольное обучение уроженец Зеленодольска Алексей Курзенев, братья Алексей и Антон Миранчуки, также Аршак Корян, который также поменял российское гражданство, став на некоторое время игроком национальной сборной Армении. Как и их соперник по футболу юниорских сборных — экс-украинец Артур Миранян, — прим. авт.), «Спартак», ЦСКА, на котором мы заняли пятое место. Это, можно сказать, главный турнир для того, чтобы определиться, куда в дальнейшем пойдет выпускник — в молодежный состав, во вторую команду или же далее поднимется до уровня основной.

В это время агент сказал, что необходимо набирать стаж в командах вторых лиг, я ездил-ездил («Спартак» из Йошкар-Олы, — прим. авт.), после чего получил предложение поиграть за городскую команду по футзалу. И уже после этого Андрей Богатырев позвал в команду «Ядран», выступавшую на уровне чемпионата России. Это было в зимний период, мы поехали на турнир тогда еще любительских команд вначале в Самару, где выиграли турнир уровня «Приволжье», после чего заняли третье место в Волгограде. После чего Андрей Николаевич сказал, что «Ядран» хочет пойти в первую лигу, и я остался в команде.

В Суперлиге Хромых (на переднем плане) играл в составе нижегородского «Торпедо» . предоставлено mfc-torpedo-nn.ru

«В футзале мне понравилась динамика и постоянное присутствие мяча»

— Какой это год?

— Да, наверное, прошло лет десять, 2016 год. Чем запомнился переход из большого футбола в футзал? Лично по моему мнению, это разные виды спорта, начиная с того, что мяч принимаешь не «щекой», а подошвой, это уже другая специфика, плюс другие скорости, технико-тактические упражнения совсем другие, никак не связанные друг с другом. Не каждый сможет перейти из большого футбола в футзал, как и наоборот, хотя такие практики есть (даже из футзала люди переходили в футбол, как нынешний игрок сборной России Александр Головин, экс-футболист сборной и «Рубина» Олег Шатов, действующий футболист грозненского «Ахмата» Эгаш Касинтура, — прим. авт.). Мой переход давался легко, потому что мне сильно понравилась эта динамика футзала, поскольку в классическом футболе я располагался по позиции в центре поля, а мне всегда хотелось владеть мячом.

— С мячом понятно — стало больше времени на его владение. А с личным временем сейчас как?

— С вызовом в сборную Армении времени стало поменьше, иногда даже не успеваешь разобрать чемодан, просто меняешь их. Их у меня два, один с формой сборной Армении. Другой — клубный, и приезжая с российских соревнований, просто меняешь чемоданы и уезжаешь в стан сборной. Если же загруженности в сборной у нас нет, то распорядок дня зависит от количества тренировок. Их может быть одна или две в день, но в момент, когда тренировка одна, например, утром, на вечер могут быть запланированы восстановительные мероприятия.



Отмечу, что футбола мне хватает в повседневной жизни, а потому приходить домой и тратить время на просмотр каких-то матчей большого футбола или из футзала, которые проходят параллельно с матчами нашей команды, это не моя история. Да, просмотр и разбор игр предстоящего соперника необходим, но, в целом, хочется фокусироваться на своей игре. Мне интересно, есть такое понятие — биохакинг, оно касается того, чтобы изучить себя, экспериментировать с организмом, чтобы добиваться от него максимальной отдачи. В свободное время стараюсь изучать языки, английский, армянский, учусь играть на гитаре. Но все новое с возрастом дается тяжело.

Хромых рвется в атаку. предоставлено mfc-torpedo-nn.ru

«Наше поражение от Хорватии в четвертьфинале выглядело обидным»

— Что запомнилось по итогам чемпионата Европы?

— Кстати, слышал, что в Ереване сейчас «Бенфика» открывает клубную Академию футбола. А касаемо футзальной, то, как я слышал, ее хочет построить Федерация футзала Армении, надеюсь, что это произошло и благодаря нашему выступлению на чемпионате Европы. Там было наше обидное поражение от Хорватии в четвертьфинале, и оно выглядело обидным даже не в зависимости от стадии чемпионата Европы, а от того, что эта команда была нам по силам и мы могли ее обыграть. Подчас, когда проигрываешь без шансов, как было, например, в серии наших товарищеских игр с Испанией, это не так обидно, а тут мы знали, что хорваты нам по силам, но так случилось, то в этот день мы вынуждены были им проиграть.

Если же говорить об эмоциях другого свойства — положительных, — то самой яркой была наша победа над Казахстаном, когда решалась судьба нашего попадания в финальную часть чемпионата Европы (необходимо напомнить, что УЕФА — это единственная федерация, куда входит Казахстан, соревнуясь в футболе, футзале, во всех остальных видах спорта, он соревнуется в Азии, — прим. авт.) Так складывалось, что я вообще не должен был играть этот матч после операции на аппендицит, но я сыграл, забил три гола, и это был вклад в историю футзала Армении. По сей день пересматриваю видео этого матча, это вызывает мурашки по коже.

Уже на самом чемпионате Европы я получил награду как лучший игрок матча. Я не так много индивидуальных наград получал, но после победного матча с Чехией меня отметил оргкомитет. Сама по себе награда лучшему игроку тяжелая, килограмма три, наверное, а у нас и так много вещей, из-за чего в аэропорту отметили, что у меня перевес по клади. Но сейчас она хранится у меня дома на полочке личных наград. Как и медаль чемпионата России по высшей лиге, которую в прошлом сезоне завоевал в составе тульской команды ТЗМС (Тульский завод механических систем) (кстати, в составе команды основным вратарем был партнер по сборной Армении Альберт Агаджанов. Но в середине этого лета Хромых покинул ТЗМС, — прим. авт.). Эта победа в сезоне далась непросто, хотя все предсказывали, что это будет для нас легко. Это значимая победа, как командная, так и личная для меня, который через 8 лет вернулся на уровень высшей лиги и выиграл золото, что не удавалось ранее сделать с «Ядраном». Хотя мы проводили яркий сезон, много людей ходило на наши матчи, и те, кто следит за футзалом, наверное, помнят те сезоны, теплую и приятную атмосферу, в которой мы играли.

Хромых (второй справа в первом ряду) в составе сборной Армении. предоставлено федерацией футбола Армении

«Друг, приехав в Казань, отметил, что как будто побывал за границей»

— А если конкретизировать воспоминания по «Ядрану», какой матч более всего запомнился?

— Да тот же домашний матч со «Спартаком», когда матч получился результативным, и нам было приятно играть при большом скоплении голов, хотя в итоге и уступили (это воспоминания об игре 2018 года, когда московский «Спартак» одержал победу в Казани со счетом 7:6, — прим. авт.). Повторюсь, что были полные трибуны, и я не знаю, чтобы Казань собирала на футзальных матчах такое количество людей. Понятно, что многие из них пришли на «Спартак», потому что так совпало, наши матчи по большому футболу «Рубина» с красно-белыми и по футболу «Ядрана» проходили в один день, но в разное время. С другой стороны, мы и на каких-то своих матчах набирали приличное количество зрителей, хотя это не касалось «Спартака». Скучаю по тем временам и благодарен судьбе, что удалось поучаствовать в периоде, когда Казань находилась в числе сильнейших футзальных команд России, как и ранее «Приволжанин», про который я много слышал, когда сам еще находился в «Рубине».

— Казань меняется?

— В последнее время бываю тут не чаще пары раз в год. В этом году побывал на Новый год, потом летом, и уже бросилось в глаза, как город изменился. Даже мой друг, с которым мы побывали в бассейне, отметил, что как будто побывал за границей, куда не обязательно ездить с супругой, тратить деньги.

Сейчас начнется отбор на чемпионат мира. (С 7 по 13 сентября проходил тренировочный сбор, на котором Хромых был единственный, у кого пока нет клуба. 15 сентября принял участие в товарищеском матче против Молдовы. Армения в одной группе с Венгрией и Швецией и проведет первый матч 20 октября с Венгрией на домашней площадке, — прим. авт.). Хочется попасть в элитный раунд чемпионата мира и «пошуметь» на уровне мирового чемпионата, а не только в Европе.

