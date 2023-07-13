В Татарстане приняли закон о приоритетной выдаче жилья детям-сиротам участников СВО
Дети участников специальной военной операции (СВО), оставшиеся сиротами, будут получать жилье в приоритетном порядке, такой законопроект единогласно приняли на заседании Госсовета Татарстана.
Законопроект прошел все процедуры согласования и поддержан комитетом-инициатором. Депутат Александр Комисаров отметил, что проект закона должен повысить социальные гарантии для детей участников спецоперации.
В феврале Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана объявило о покупке жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Начальная цена договора составляет 280,4 млн рублей. Она установлена из расчета стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Татарстану на I квартал 2022 года — 96 108 рублей. То есть примерно хотят купить 2,9 тысячи «квадратов» жилья.
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